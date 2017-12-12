Праздник начинается: в России на елку "повесили" Путина и Медведева

12.12.2017 20:59

Одну из новогодних елок в Чите "украсили" портретами российских политических деятелей. Елка в читинском Доме офицеров украшена изображениями политиков, включая президента Владимира Путина и премьера Дмитрия Медведева, передает "Диалог.UA".

Как выяснилось, традиция подобного украшательства в учреждении появилась 6 лет тому назад. По словам Сергей Жеребцова, директора Дома офицеров, как правило каждый год игрушки с политическим подтекстом приходится обновлять, учитывая отставки.

Однако в Новый год офицерская елка будет со "стариками". "Все, слава богу, на местах", - говорит он, перечисляя Наталью Жданову, губернатора, Игоря Лиханова, главу Законодательного собрания, мэра, депутатов и Иосифа Кобзона.