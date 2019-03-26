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Цимбалюк раскрыл истинную причину поездки Медведчука к Медведеву. ВИДЕО

26.03.2019 15:59
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Цимбалюк раскрыл истинную причину поездки Медведчука к Медведеву. ВИДЕО

Виктор Медведчук ездил в Россию, чтобы послушать примерные варианты капитуляции Украины перед Россией.

Об этом в своем блоге рассказал журналист Роман Цимбалюк, передает "Диалог.UA".

Ранее, 22 марта, в Москве прошли прямые переговоры с участием Юрия Бойко, Виктора Медведчука и Дмитрия Медведева. Журналист уверяет, Медведчук хочет создать видимость того, что ему удастся договориться с Путиным относительно того, как будет обустроен договор по мирному урегулированию конфликта на Донбассе, но на самом деле он может лишь послушать варианты капитуляции Украины перед Россией, которые предлагает Путин и его команда. Однако Цимбалюк убежден, что у Медведчука нет какого-то особого слова в России, так как ему до сих пор не удалось решить вопрос ни по политзаключенным, ни по взятым в плен военным. Также Цимбалюк выступил против подобного рода переговоров во время того, как Россия оккупирует часть Донбасса и всю территорию Крыма.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, Путин, Крым, Медведев, переговоры, Бойко, Медведчук
 
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