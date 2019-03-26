- В ПФУ рассказали, сколько денег ушло на мартовские пенсии украинцев17:53
- Цимбалюк раскрыл истинную причину поездки Медведчука к Медведеву. ВИДЕО15:59
- Укрзализниця предупредила о переходе на летнее время14:30
- Украинцам, переплатившим за газ, вернут деньги14:00
- Переход на летнее время 2019: когда переводить часы и как сохранить тонус09:30
- Декларация с врачом: что ждет украинцев, не заключивших договор22:28
- В ГПСУ сообщили о проблемах на КПВВ «Золотое»21:20
- По 7 гривен бонусного навара с каждой капусты и не только: еще один «лохотрон» в супермаркетах21:03
- До КПВВ на овощной тележке: как путешествуют маломобильные жители ОРЛО20:45
- Военнослужащим рассказали, как голосовать на выборах: Разъяснение Генштаба ВСУ20:30
Цимбалюк раскрыл истинную причину поездки Медведчука к Медведеву. ВИДЕО
Виктор Медведчук ездил в Россию, чтобы послушать примерные варианты капитуляции Украины перед Россией.
Об этом в своем блоге рассказал журналист Роман Цимбалюк, передает "Диалог.UA".
Ранее, 22 марта, в Москве прошли прямые переговоры с участием Юрия Бойко, Виктора Медведчука и Дмитрия Медведева. Журналист уверяет, Медведчук хочет создать видимость того, что ему удастся договориться с Путиным относительно того, как будет обустроен договор по мирному урегулированию конфликта на Донбассе, но на самом деле он может лишь послушать варианты капитуляции Украины перед Россией, которые предлагает Путин и его команда. Однако Цимбалюк убежден, что у Медведчука нет какого-то особого слова в России, так как ему до сих пор не удалось решить вопрос ни по политзаключенным, ни по взятым в плен военным. Также Цимбалюк выступил против подобного рода переговоров во время того, как Россия оккупирует часть Донбасса и всю территорию Крыма.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Путин, Крым, Медведев, переговоры, Бойко, Медведчук
- Кто на коне в газовой войне
- У "серого кардинала" Путина есть опасный план по Украине: стало известно, что готовят в Кремле
- Нет нужды. В Кремле не поддержали идею прямых переговоров Путина с Порошенко
- Зачем Путин послал в Минск Суркова?
- Порошенко раскрыл главную цель Путина по Украине: "Враг пришел не только за Крымом и Донбассом"
- Сеть поразило предложение Зеленского о переговорах с Путиным по Донбассу: соцсети не могут поверить в сказанное
- Главарь "ЛНР" анонсировал переговоры с новым президентом Украины: Пасечник озвучил условия встречи15:42
- В пункте пропуска на границе с РФ полностью прекращено движение15:19
- Главари ОРДО пообещали восстановить ДМ «Юность» и присвоить ему имя Кобзона 15:01
- Боевики «ЛНР» используют радиолокационные станции14:38
- Представители ОРДО обвинили ВСУ в обстреле КПП «Еленовка»14:22
- В Горловке найдено самое уютное место13:36
- На КПП «ДНР» в Горловке установили «памятник позора Порошенко»13:11
- Боевики «ДНР» понесли потери в живой силе. Ликвидирована позиция боевиков12:48
- В ОРДО за сутки на пожарах в Горловке и Амвросиевке погибло трое человек 12:33
- Оккупанты РФ готовятся к массированной атаке ВСУ - Тымчук о новой тактике боевиков на Донбассе12:09
- В ПФУ рассказали, сколько денег ушло на мартовские пенсии украинцев17:53
- Цимбалюк раскрыл истинную причину поездки Медведчука к Медведеву. ВИДЕО15:59
- Главарь "ЛНР" анонсировал переговоры с новым президентом Украины: Пасечник озвучил условия встречи15:42
- В пункте пропуска на границе с РФ полностью прекращено движение15:19
- Главари ОРДО пообещали восстановить ДМ «Юность» и присвоить ему имя Кобзона 15:01
- Боевики «ЛНР» используют радиолокационные станции14:38
- Укрзализниця предупредила о переходе на летнее время14:30
- Представители ОРДО обвинили ВСУ в обстреле КПП «Еленовка»14:22
- Украинцам, переплатившим за газ, вернут деньги14:00
- В Горловке найдено самое уютное место13:36
- Декларация с врачом: что ждет украинцев, не заключивших договор22:28
- Медики рассказали, кому нельзя есть суши20:00
- Как отказаться от соли и сахара: раскрыт простой секрет17:48
- Медики рассказали, кому вредно есть бананы16:31
- Приметы на 25 марта: что категорически нельзя делать в день Феофана12:45
- 25 марта в Украину придут сильные магнитные бури12:02
- Как на пару часов избавиться от зубной боли: народные способы10:03
- Астрологи составили любовный гороскоп с 25 по 31 марта09:30
- Названы болезни, с которыми помогает бороться обычная вода09:03
- Ученые изобрели необычный метод лечения алкоголизма08:04
- Поклонская внезапно появилась в Донецке: заявление со сцены вызвало скандал - жители "ДНР" возмущены
- Паспорта России для "ДНР" и "ЛНР": в Донецке объяснили, почему этого никогда не будет
- "Уже 8 человек сгинули, схема одна и та же", - в "ДНР" начали бесследно исчезать люди одной профессии
- Оккупированные Донецк и Луганск ждет большое разочарование: Россия приготовила "ДНР/ЛНР" "сюрприз"
- Нам очень жаль: ПриватБанк записал обращение к украинцам
- Боевики клянут Пушилина за молчание о полных моргах: реальные потери "ДНР" на Донбассе "слили" в Сеть
- ВСУ сравняли с землей крупнейший блиндаж "ДНР" - ПТРК боевиков стал пеплом: "Это был их бастион". ВИДЕО
- Названы симптомы рака мозга, которые все игнорируют
- Соцсети: украинская ДРГ нанесла серьезный урон НВФ под Спартаком
- Стрелков «разгромил» заявления беглого экс-сотрудника СБУ Прозорова