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С 1 января в Туркменистане запрещены автомобили черного цвета
В Ашхабаде черные машины эвакуируются прямо с автостоянок и перевозятся на штрафстоянку дорожной полиции. Об этом сообщает «Радио Свободы. Туркменестан», передает inforesist.org.
Уже более двух месяцев автостоянка на улице Юбилейной в столице Туркменистаназаполнена машинами темных цветов. Как отмечается, автомобили были фактически арестованы и эвакуированы по требованию полиции.
Несколько дней назад машины начали возвращать их владельцам, но под расписку о том, что они обязуются перекрасить автомобили в белый или светлые тона.
С января 2018 года эксплуатация машин черного цвета в стране запрещена. Новые требования привели к тому, что услуги по перекраске автомобилей в автосервисах выросли в цене в два раза — до $1000.
Импорт в Туркменистан автомобилей черного цвета был запрещен с января 2015 года. Работники таможни не смогли объяснить запрет. На вопросы они отвечают, что «белый цвет приносит удачу».
Как отмечают местные СМИ, белый — любимый цвет президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, верящего в приметы и суеверия.
Теги: Донбасс, Туркменистан, таможня, запрет, приметы, цвет, суеверие, черный, автомобиль
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