Как изменится мир к 2099 году. Шокирующее предсказание от футуролога с мировым именем

31.01.2018 08:05

Люди просто обожают гадать о том, какое же будущее нас ждет. На эту тему написаны сотни книг и снято столько же кинофильмов. Гости из будущего постоянно буоражат умы людям, которые даже понимают, что всё это, скорее всего, выдумки.

А вот футуролог и технический директор Google Рэй Курцвейл не гадает, он называет точные даты. Он очень известен своими научными прогнозами, которые имеют одну забавную особенность — эти предсказания сбываются. В 86 % случаев!

После анализа предсказаний Рэя, которые изложены в трех книгах, оказалось, что из 147 прогнозов сбылись 115 и еще 29 были верными лишь отчасти. А вот что Курцвейл предсказывает на это столетие.

2019 год

Человечество победит большинство болезней, от которых умирают люди в развитых странах. А темпы старения будут многократно замедлены и даже обращены вспять.

2020 год

Компьютеры продолжат уменшаться и полностью потеряют свой привычный вид, их даже будут вшивать в одежду. А еще в этом году появится настоящее мировое правительство.

Также начнутся массовые модернизации человечекого тела при помощи нанотехнологий. Но год будет не самый хороший, по прогнозам Курцвейла, рекламные компании начнут массово пользоваться аудиорекламой, которая будет слышна каждому индивидуально.

2025 год

Почти все виды транспорта будут управляться ИИ, включая автомобили. Кроме того, появится технология, которая позволит всесторонне изучить человеческий мозг.

2027 год

Откроется возможность для точного компьютерного моделирования мозга, а уже к концу десятилетия будет создан ИИ, подобный человеческому.

2029 год

ИИ сможет пройти тест Тьюринга, то есть докажет, что способен мыслить как человек. А еще виртуальная реальность достигнет своего пика и станет неотличима от настоящего.

Расцветут в полную силу и нанотехнологии. Они будет внедрены в медицину и экономику, что существенно изменит повседневную жизнь. Также наноботы смогут проникать в живые клетки и осуществлять процесс питания, что может привести к новому типу потребления пищи.

2030-е годы

Для погружения в виртуальную реальность будут вживлять специальных наноботов, которые к тому же смогут улучшать способности мозга — и когнитивные, и сенсорные. Это также откроет возможности для загрузки собственного сознания в Интернет, то есть можно будет проецировать себя куда угодно.

Еще это позволит людям общаться «телепатически» при помощи беспроводных сетей. Но также это откроет возможности для изменения личности и памяти человека. Зато тело как абсолют исчезнет, можно будет самому создавать собственное тело.

2040-е годы

Наконец наступит технологическая сингулярность, цифровые люди станут обычным делом, но ИИ будет превосходить человека в миллиарды раз. Даже за 1 000 долларов можно будет обзавестись девайсом, который будет намного умнее тебя. Также Курцвейл замечает, что геноцид человечества машинами маловероятен, так как существенной разницы между ними не будет.

2045–2099 годы

В итоге вся планета превратится в огромный суперкомпьютер. Те, кто пожелает сохранить свое естественное состояние, будут жить отдельно в импровизированых заповедниках. Зато человечество не будет больше ограничено скоростью света и расширит свое влияние далеко за пределы планеты. К концу столетия начнется массовая колонизация космического пространства.

Слабо во всё это верится, да? Тем не менее, если немного погуглить, то все эти прогнозы основываются не только на фантазии Рэймонда, ученые уже давно предполагают подобное будущее. Хотя я считаю, футурологи не учитывают само человечество. Консервативные взгляды очень многих могут сдвинуть все эти даты и события на десятки или сотни лет. К сожалению.

Источник: https://from-ua.com