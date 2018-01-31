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Він мовчав 12 років: з космосу надійшов таємничий сигнал

31.01.2018 10:01
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Він мовчав 12 років: з космосу надійшов таємничий сигнал

Супутник NASA, який мовчав уже 12 років, раптово вийшов на зв’язок

Першим його сигнал 20 січня прийняв астроном-любитель Скотт Тіллі.

Тіллі повідомив про свою знахідку в персональному блозі, інформація розлетілася по мережі, і вже 26 січня сигнал від IMAGE зафіксували фахівці Центру космічних польотів Годдарда з NASA.

Зараз вчені сподіваються “оживити” супутник, в який колись вклали 132 млрн доларів. Зокрема, витягнули і завантажили старе програмне забезпечення, щоб повністю реактивизувати супутник і його інструменти. Уже в ці вихідні з IMAGE спробують зв’язатися фахівці NASA, Університету Джона Хопкінса і Каліфорнійського університету в Берклі.

IMAGE до зникнення вивчав глобальну реакцію магнітосфери Землі на зміни сонячного вітру. Він був запущений в космос 25 березня 2000 року ракетою-носієм «Дельта-2», але в грудні 2005 року сигнал супутника раптово зник. NASA пояснив інцидент поломкою контролера. Зараз супутник обертається по заданій траєкторії.

Як повідомляла раніше Politeka, командир 55-ої експедиції Міжнародної космічної станції Антон Шкаплеров пролетів на пилососі по приміщеннях МКС.

Джерело: https://politeka.net з посиланням на Science



Теги: Донбасс, космос, спутник, сигнал
 
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