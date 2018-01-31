- Чем грозит украинцам "антибандеровский закон" в Польше10:16
- Він мовчав 12 років: з космосу надійшов таємничий сигнал10:01
- Пальмы в снегу. Появилось видео, как в Марокко выпал снег09:50
- Санкционный список США усилило решение американского суда по сбитому MH 1709:38
- Джавеліни в АТО: розкрито справжню причину надання зброї09:12
- Гройсман рассказал, когда по всей Украине появится скоростной интернет08:39
- Как изменится мир к 2099 году. Шокирующее предсказание от футуролога с мировым именем08:05
- Макияж невесты вынудил жениха бросить ее у алтаря. ФОТО07:46
- "Кремлевский список" ляжет в основу новых санкций – глава Минфина США07:28
- В Польше завтра рассмотрят "бандеровский закон"21:02
Він мовчав 12 років: з космосу надійшов таємничий сигнал
Супутник NASA, який мовчав уже 12 років, раптово вийшов на зв’язок
Першим його сигнал 20 січня прийняв астроном-любитель Скотт Тіллі.
Тіллі повідомив про свою знахідку в персональному блозі, інформація розлетілася по мережі, і вже 26 січня сигнал від IMAGE зафіксували фахівці Центру космічних польотів Годдарда з NASA.
Зараз вчені сподіваються “оживити” супутник, в який колись вклали 132 млрн доларів. Зокрема, витягнули і завантажили старе програмне забезпечення, щоб повністю реактивизувати супутник і його інструменти. Уже в ці вихідні з IMAGE спробують зв’язатися фахівці NASA, Університету Джона Хопкінса і Каліфорнійського університету в Берклі.
IMAGE до зникнення вивчав глобальну реакцію магнітосфери Землі на зміни сонячного вітру. Він був запущений в космос 25 березня 2000 року ракетою-носієм «Дельта-2», але в грудні 2005 року сигнал супутника раптово зник. NASA пояснив інцидент поломкою контролера. Зараз супутник обертається по заданій траєкторії.
Як повідомляла раніше Politeka, командир 55-ої експедиції Міжнародної космічної станції Антон Шкаплеров пролетів на пилососі по приміщеннях МКС.
Джерело: https://politeka.net з посиланням на Science
Теги: Донбасс, космос, спутник, сигнал
- В Донецке "заботливые" боевики перекрыли проезд к "островку Vodafone"10:40
- Покровск: В школах объявили карантин до конца недели22:03
- В ОРДЛО собрали детей, чтобы они кричали «позор» ульяновским курсантам.ВИДЕО21:46
- "Черные" сутки на Донбассе: у ВСУ есть невосполнимая утрата на Приазовье. ВИДЕО20:29
- Украина не будет платить за разрушенное жилье на Донбассе, – правозащитники16:50
- Экс-заложник "ДНР" Чуднецов: Если Кремль прекратит снабжать боевиков "ЛДНР" оружием и боеприпасами, война закончится за неделю16:22
- Главари "ДНР" запутались в собственной лжи про отключение Vodafone16:00
- Гибридная армия России готовит теракты против мирного населения Донбасса: в Минобороны предупредили о провокациях в АТО15:49
- Между главарями "ЛНР" и "ДНР" идет борьба за контроль над реализацией угля, ликеро-водочных и табачных изделий14:32
- Американский суд оштрафовал Гиркина на 400 млн долларов14:20
- Зима вернулась: где будет холоднее всего10:49
- В Донецке "заботливые" боевики перекрыли проезд к "островку Vodafone"10:40
- Украинцам нужно готовиться к новой вспышке кори – МОЗ10:32
- Чем грозит украинцам "антибандеровский закон" в Польше10:16
- Він мовчав 12 років: з космосу надійшов таємничий сигнал10:01
- Пальмы в снегу. Появилось видео, как в Марокко выпал снег09:50
- Санкционный список США усилило решение американского суда по сбитому MH 1709:38
- Характерные симптомы аллергии на холод09:24
- Джавеліни в АТО: розкрито справжню причину надання зброї09:12
- Продукти, які позбавлять від стресу08:55
- Украинцам нужно готовиться к новой вспышке кори – МОЗ10:32
- Характерные симптомы аллергии на холод09:24
- Продукти, які позбавлять від стресу08:55
- Знаки зодиака: 6 самых неотразимых женщин08:28
- Макияж невесты вынудил жениха бросить ее у алтаря. ФОТО07:46
- Пенсионная реформа в Украине: Почему она нужна и что предусматривает20:45
- Названы самые модные цвета зимы-201818:35
- У повільному поверненні "Укртелекому" державі звинуватили Генпрокуратуру17:56
- Что можно есть, когда болит горло13:49
- Почему нельзя полностью отказываться от жирной пищи13:11
- У главаря «ДНР» Захарченко есть выбор: ликвидация или побег
- Переселенцам создают проблемы
- В ближайшие дни на Донбассе может произойти нечто страшное
- Это должны знать все переселенцы
- В ОРЛО собрались отбирать у людей имущество и не выпускать их из "республики"
- "ДНР" против Vodafone: что происходит с мобильной связью на оккупированной части Донетчины
- Важная информация для клиентов Ощадбанка
- Как штурмовали линию разграничения: появились свежие данные
- Из Донецка выстроилась огромная очередь
- В Донецке появились объявления о местах работы МТС