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Уилл Смит с женой ошеломили мир новостью

02.02.2018 07:35
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Уилл Смит с женой ошеломили мир новостью

По данным издания Radar Online, 49-летний американский актер Уилл Смит разводится с матерью своих детей 46-летней Джадой Пинкетт Смит.

Американский актер Уилл Смит разводится со своей женой Джадой Пинкетт Смит. Об этом изданию Radar Online сообщили собственные источники.

По данным издания, супруги, за спиной у которых 20 лет брака, уже живут раздельно. В данный момент они посещают психолога.

Собеседник издания отметил, что пара решилась на такие меры после того, как их дети начали жить самостоятельно. Поначалу пара решила попробовать раздельное проживание, а потом обоим это понравилось.

Если консультации психолога не помогут паре воссоединиться, они намерены начать процесс развода и дележа состояния в $270 млн.

В 2013 году уже появлялись слухи о разводе Смита с женой.

Они поженились в 1997 году. У пары двое собственных детей – 19-летний Джейден, 17-летняя Уиллоу, кроме того, у Смита есть и 25-летний сын Трей от предыдущего брака.

Автор материала: Юлія Макотра
Источник: https://znaj.ua 


Теги: Донбасс, актер, развод, Уилл Смит
 
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