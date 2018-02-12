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Появилось видео момента крушения АН-148 в Подмосковье (ВИДЕО)

12.02.2018 11:30
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Появилось видео момента крушения АН-148 в Подмосковье (ВИДЕО)

Момент крушения пассажирского самолета Ан-148 в Подмосковье попал в объектив камеры видеонаблюдения, расположенной на частном доме, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
На 5-й секунде видео вдалеке над землей появляется облако огня и дыма - вероятно, в момент столкновения самолета с земной поверхностью. На 26-й секунде этот кадр можно увидеть в увеличенном варианте.



Теги: Россия, видео, авиакатастрофа
 
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