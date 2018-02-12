Появилось видео момента крушения АН-148 в Подмосковье (ВИДЕО)

12.02.2018 11:30

Момент крушения пассажирского самолета Ан-148 в Подмосковье попал в объектив камеры видеонаблюдения, расположенной на частном доме, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".

На 5-й секунде видео вдалеке над землей появляется облако огня и дыма - вероятно, в момент столкновения самолета с земной поверхностью. На 26-й секунде этот кадр можно увидеть в увеличенном варианте.