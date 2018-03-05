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РФ ожидает серьезное потрясение: известный политик рассказал, что на самом деле не так с Путиным
В обозримом будущем России стоит готовиться к серьезнейшим потрясениям, связанным с болезнью главы Кремля Владимира Путина и его вероятным уходом, поскольку на протяжение всех 18 лет его правления в Российской Федерации сформировалась система, полностью зависима от одного человека.
Как передает replyua.net, об этом заявил известный публицист и представитель российской оппозиции Леонид Гозман, давая оценку внезапной пропаже Путина из-за болезни в середине прошлого месяца.
Леонид Гозман уверен, что в течение всего периода своего правления Путин постоянно препятствовал работе демократических институтов на общенациональном уровне, при этом в настоящее время работа различных ветвей власти носит лишь имитационный характер.
«Вместе с тем, в случае возникновения чрезвычайных обстоятельств режим личной власти Путина может столкнуться с непредвиденными обстоятельствами и сильными потрясениями для всей России», - считает оппозиционер.
Теги: политика, Россия, Донбасс, Путин
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