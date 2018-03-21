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Стало известно, где похоронят Хокинга
21.03.2018 09:10
Стивен Уильям Хокинг скончался 14 марта в возрасте 76 лет.
Известного на весь мир физика Стивена Хокинга похоронят в Вестминстерском аббатстве.
Об этом пишет Хроника.инфосо ссылкой на ukranews.com.
Прах ученого будет покоиться рядом с могилами Чарльза Дарвина и Исаака Ньютона.
"Он был неотъемлемой и узнаваемой частью университета и города. Именно поэтому мы решили провести его похороны в городе, который он так сильно любил", - заявили дети физика.
Частная похоронная служба состоится 31 марта в Великой Сент-Мэри, Университетской церкви, сообщила семья профессора Хокинга.
Теги: Донбасс, похороны, Стивен Хокинг, ученый
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