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Стало известно, где похоронят Хокинга

21.03.2018 09:10
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Стало известно, где похоронят Хокинга

Стивен Уильям Хокинг скончался 14 марта в возрасте 76 лет.

Известного на весь мир физика Стивена Хокинга похоронят в Вестминстерском аббатстве. 

Об этом пишет Хроника.инфосо ссылкой на ukranews.com.

Прах ученого будет покоиться рядом с могилами Чарльза Дарвина и Исаака Ньютона. 

"Он был неотъемлемой и узнаваемой частью университета и города. Именно поэтому мы решили провести его похороны в городе, который он так сильно любил", - заявили дети физика.

Частная похоронная служба состоится 31 марта в Великой Сент-Мэри, Университетской церкви, сообщила семья профессора Хокинга.



Теги: Донбасс, похороны, Стивен Хокинг, ученый
 
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