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Под Тернополем простились с бойцом ВСУ, погибшим от пули снайпера
12.04.2019 09:51
В четверг, 11 апреля, под Тернополем похоронили украинского военнослужащего Ярослава Чемного, который погиб на Донбассе 7 апреля.
Об этом сообщает westnews.
Военнослужащий родился в 1988 году, проживал в Ивано-Франковске уже более 10 лет. В ряды ВСУ был призван в апреле 2017 года. Мечтал о семье, детях, путешествиях и новой жизни. С самого детства Ярослав Чемный заботился о тех, кому в жизни повезло меньше.
Он был душой компании и настоящим патриотом Украины. Поддерживал революцию Достоинства, а с начала конфликта на Востоке добровольно поехал на Донбасс. 7 апреля погиб от снайперской пули.
Теги: Донбасс, Тернополь, похороны, гибель, снайпер, ВСУ
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