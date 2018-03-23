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В Китае нашли вино возрастом 2000 лет
Нынешняя находка может пополнить виртуальную коллекцию «доисторических» алкогольных напитков, которые сохранились до нашего времени.
Настоящая сенсация для любителей элитных алкогольных напитков: во время археологических раскопок одного из древних захоронений в Китае нашли запечатанный кувшин с жидкостью. Специалисты считают, что возраст этой емкости не менее 2 тысяч лет. Но главное – внутри находится не просто вода, а древняя-древняя выпивка, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24news
Этот бронзовый кувшин обнаружили при раскопках захоронения некоего мужчины, относящемуся к эпохе династии Цинь, которая правила страной с 221 по 206 годы до нашей эры. Внутри кувшина сохранилось около 300 миллилитров желтовато-белой жидкости. Проведенный химический анализ, по мнению специалистов, дает основание считать, что внутри кувшина обнаружен древнейший ликер или вино.
Нынешняя находка может пополнить виртуальную коллекцию «доисторических» алкогольных напитков, которые сохранились до нашего времени.
Например из трюмов древнего судна, затонувшего около берегов Франции почти 2500 лет назад, водолазы подняли около 800 запечатанных бронзовых амфор. В каждой из них содержалось по 30 литров винного напитка. Однако продегустировать его желающих не нашлось. Ведь на протяжении десятков веков вино хранилось в бронзовых емкостях и наверняка сильно окислилось при контакте с этим металлом, а в результате приобрело неприятный привкус и могло оказаться даже опасным для здоровья дегустатора..
Впрочем, 2,5 тысячи лет это не предел для выдержки алкогольной продукции.
В 1980 году во время раскопок в китайской провинции Синьянь было найдено древнее вино, датирующееся 1300 годом до нашей эры. То есть этой выпивке «стукнуло» уже более 3200 лет!
А не так давно при раскопках поселения в горах Северного Ирана было обнаружено вино возрастом почти 7 тысяч лет! Правда, до наших дней этот напиток дошел в виде окаменевшего желтоватого слоя на дне глиняного сосуда, который был найден археологами среди руин одного из древних домов.
Сохранившиеся со времен средневековья вина тоже имеют уже весьма почтенный возраст. А, главное, эти хмельные напитки, будучи запечатаны в стеклянные бутылки, сохранили, в отличие от упомянутых выше археологических находок, свои вкусовые качества. В числе таких рекордсменов знатоки называют сбереженную вплоть до конца ХХ века бутылку йоханнесбургского вина урожая 1648 года. В 1981-м за нее на аукционе в западногерманском Висбадене отдали более 19 000 тогдашних немецких марок.
Некоторые из обнаруженных алкогольных древностей оказались даже способны дать жизнь новым хмельным напиткам. Например, после того, как водолазы обнаружили у побережья Австралии останки британского торгового корабля, затонувшего во время шторма в 1797 году, с него была поднята среди прочих артефактов и пивная бутылка. Из микроорганизмов, которые остались на стенках бутылки, специалисты сумели вырастить дрожжи. А потом их использовали для созревания пива с характерным привкусом закваски восемнадцатого века.
Конечно, отведать очень старое вино, сохранившее свои кондиции, по карману лишь «богатеньким буратинам». Однако есть и исключения из этого правила.
Вот конкретная история, в которой приняли участие и наши соотечественники. В 2005 году международная команда дайверов при обследовании участка дна Средиземного моря в районе побережья на юго-востоке Франции, наткнулась на корпус паровой шхуны, затонувшей в этих местах осенью 1898 года. При обследовании помещений, расположенных под палубой, в одной из кают (видимо, она принадлежала самому капитану или его помощнику) обнаружился некий деревянный ящик. Его подняли на поверхность, а когда сковырнули крышку, увидели под ней шеренги бутылочных горлышек. «Мы осторожно вынули одну из бутылок, счистили с нее известковые наросты, – рассказал участник экспедиции Кирилл Петровичев. – Пробка, тщательно залитая сургучом, оказалась не поврежденной. Когда откупорили емкость, из ее недр пахнуло вином! Аромат был весьма приятный. Дегустация, которую мы вслед за тем провели, подтвердила: вино пригодно для употребления. Ребята-французы, отведав «подводного напитка» сошлись во мнении, что это первоклассная мадера.»
Всего в ящике, поднятом со дна морского, находилось 14 бутылок. Правда, три из них оказались разбитыми, но остальные надежно хранили свое содержимое на протяжении ста с лишним лет. Специалисты-сомелье, с которыми консультировались участники экспедиции, сказали, что на винных аукционах бутылка такого раритетного вина столетней выдержки может быть продана за 8 – 10 и даже 15 тысяч долларов. Однако дайверы приняли решение не гнаться за прибылью. Оставшиеся бутылки ретро-мадеры они откупорили через несколько месяцев, собравшись на общее застолье по случаю встречи Нового года.
Теги: Донбасс, Китай, вино
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