- Компания Илона Маска назвала новую дату отправки людей на лунную орбиту15:12
- Геращенко выступила с двумя требованиями к Путину14:51
- Боинг совершил экстренную посадку из-за вонючего пассажира14:15
- Стрельба в Берлинском соборе: ранен мужчина13:14
- Сегодня решится судьба Сущенко: каким и за что будет приговор узнику Кремля12:31
- «Л/ДНР» отдыхают: жители Закарпатья отправились на слет футболистов-сепаратистов11:40
- Греческий ученый предсказал апокалипсис в 2018 году11:25
- В Испании впервые в истории премьер-министром стал атеист11:05
- Трамп намерен ввести санкции относительно участников строительства «Северного потока-2»08:04
- В США сняли на видео библейское нашествие насекомых (ВИДЕО)07:25
Компания Илона Маска назвала новую дату отправки людей на лунную орбиту
Пуск ракеты перенесли на следующий год.
Компания Илона Маска SpaceX перенесла с конца 2018 на середину 2019 года коммерческий запуск своего космического корабля с людьми на орбиту Луны, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua.
О переносе рассказал официальный представитель SpaceX Джеймс Глисон, при этом он не объяснил причины такого решения.
"SpaceX по-прежнему планирует отправить частное лицо, чтобы совершить виток вокруг Луны. Интерес к этому со стороны многих заказчиков растет", - уточнил Глисон.
Изначально данная компания планировала на текущий год 28 пусков. На данный момент этот показатель снизился на 40%, что является отражением резкого спада в мире количества заказов на строительство и запуск крупных коммерческих спутников.
В январе эта же газета сообщила о том, что Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) откладывает до весны 2019 года начало регулярных пилотируемых полетов космических кораблей, разработанных SpaceX и корпорацией Boeing.
Это обусловлено слишком высоким риском внештатных ситуаций и аварий при эксплуатации этих коммерческих кораблей. Американцы для доставки грузов на Международную космическую станцию используют корабли Cygnus компании Orbital ATK и Dragon производства SpaceX.
Теги: Донбасс, Луна, Илон Маск
- Курс валют на сегодня, 6 июля
- "Блин, разглядели ведь!"- москвич о "фазе Луны" в Крыму и конфузе ФСБ
- В 2014 году Луна невероятно приблизится к Земле
- Донецк ищет, куда "пристроить" старые троллейбусы
- Доллар упал и застыл, евро идет вверх
- На вихідних українці зможуть спостерігати метеоритний дощ і супермісяць
- Дончане: Бензина в Донецке не будет до середины июля14:35
- Боевики обстреляли Талаковку, - ООС13:00
- «Попадание в голову» — снайпер ВСУ уничтожил боевика «ДНР»10:15
- Как российские войска воюют на Донбассе22:20
- Донбасские "республики" готовят к "закрытию" и новой волне войны?22:00
- Вернуть Донбасс: что такое переходное правосудие и зачем оно надо21:40
- Жители Донецкой области могут обращаться в консультационные бюро21:20
- Жебривский рассказал о новой бригаде: Это будут те, кто воевал с россиянами21:00
- Озвучены пугающие данные о российской военной технике на Донбассе20:40
- ВСУ законно идут вперед на Донбассе20:20
- Компания Илона Маска назвала новую дату отправки людей на лунную орбиту15:12
- Геращенко выступила с двумя требованиями к Путину14:51
- Дончане: Бензина в Донецке не будет до середины июля14:35
- Боинг совершил экстренную посадку из-за вонючего пассажира14:15
- Гройсман заговорил об отставке13:57
- Из плена освобожден украинец, которого боевики 4 года продержали в тюрьме13:35
- Стрельба в Берлинском соборе: ранен мужчина13:14
- Боевики обстреляли Талаковку, - ООС13:00
- Курс валют от НБУ: Гривне «сыграли на руку» выходные12:47
- Сегодня решится судьба Сущенко: каким и за что будет приговор узнику Кремля12:31
- Как узнать свое предназначение по дате рождения09:57
- Как ухаживать за жирной кожей летом: убираем лишний блеск09:15
- Как номер квартиры влияет на жизнь. Счастливые номера квартир08:47
- Ученые нашли новый способ продлить жизнь08:25
- Донбасские "республики" готовят к "закрытию" и новой волне войны?22:00
- 10 примет об обручальном кольце21:25
- Эксперт рассказал, возможна ли большая война России против Украины20:49
- Почему Wi-Fi называют тихим убийцей19:50
- Колектори погрожують розбити голову об стіну. Що робити у таких випадках. ВІДЕО16:42
- Ударит не по-детски: Землю накроет пятидневная магнитная буря14:12
- Неподконтрольный Донбасс: в квартирах массово находят людей без признаков жизни
- Стало ясно, почему оккупированный Донбасс остался без топлива
- Фесенко сделал плохой прогноз для Донбасса
- Вся верхушка "ДНР" сбежала в Москву или сидит "на подвале" - громкие подробности
- Дом «главы». Что осталось от величия Плотницкого в Луганске
- ВСУ законно идут вперед на Донбассе
- Переселенец рассказал, где оккупанты Донбасса прячут "пропавших без вести"
- Донбасские "республики" готовят к "закрытию" и новой волне войны?
- 10 примет об обручальном кольце
- В "ДНР" появились предпосылки для "переворота"