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Компания Илона Маска назвала новую дату отправки людей на лунную орбиту

04.06.2018 15:12
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Компания Илона Маска назвала новую дату отправки людей на лунную орбиту

Пуск ракеты перенесли на следующий год.

Компания Илона Маска SpaceX перенесла с конца 2018 на середину 2019 года коммерческий запуск своего космического корабля с людьми на орбиту Луны, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua.

О переносе рассказал официальный представитель SpaceX Джеймс Глисон, при этом он не объяснил причины такого решения.

"SpaceX по-прежнему планирует отправить частное лицо, чтобы совершить виток вокруг Луны. Интерес к этому со стороны многих заказчиков растет", - уточнил Глисон.

Изначально данная компания планировала на текущий год 28 пусков. На данный момент этот показатель снизился на 40%, что является отражением резкого спада в мире количества заказов на строительство и запуск крупных коммерческих спутников.

В январе эта же газета сообщила о том, что Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) откладывает до весны 2019 года начало регулярных пилотируемых полетов космических кораблей, разработанных SpaceX и корпорацией Boeing.

Это обусловлено слишком высоким риском внештатных ситуаций и аварий при эксплуатации этих коммерческих кораблей. Американцы для доставки грузов на Международную космическую станцию используют корабли Cygnus компании Orbital ATK и Dragon производства SpaceX.



Теги: Донбасс, Луна, Илон Маск
 
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