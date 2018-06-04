Компания Илона Маска назвала новую дату отправки людей на лунную орбиту

04.06.2018 15:12

Пуск ракеты перенесли на следующий год.



Компания Илона Маска SpaceX перенесла с конца 2018 на середину 2019 года коммерческий запуск своего космического корабля с людьми на орбиту Луны, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua.



О переносе рассказал официальный представитель SpaceX Джеймс Глисон, при этом он не объяснил причины такого решения.



"SpaceX по-прежнему планирует отправить частное лицо, чтобы совершить виток вокруг Луны. Интерес к этому со стороны многих заказчиков растет", - уточнил Глисон.



Изначально данная компания планировала на текущий год 28 пусков. На данный момент этот показатель снизился на 40%, что является отражением резкого спада в мире количества заказов на строительство и запуск крупных коммерческих спутников.



В январе эта же газета сообщила о том, что Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) откладывает до весны 2019 года начало регулярных пилотируемых полетов космических кораблей, разработанных SpaceX и корпорацией Boeing.



Это обусловлено слишком высоким риском внештатных ситуаций и аварий при эксплуатации этих коммерческих кораблей. Американцы для доставки грузов на Международную космическую станцию используют корабли Cygnus компании Orbital ATK и Dragon производства SpaceX.