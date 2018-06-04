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В Испании впервые в истории премьер-министром стал атеист

04.06.2018 11:05
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В Испании впервые в истории премьер-министром стал атеист

Новым премьер-министром Испании стал Педро Санчес. Он потребовал, чтобы на церемонии принятия присяги не было крестов. К тому же, он отказался давать клятву на Библии. 

Педро Санчес, лидер социалистов, стал первым в истории страны премьер-министром-атеистом. Во время присяги он пообещал выполнять свои должностные обязанности, руководствуясь честью, совестью, а также оставаться лояльным короне и защищать Конституцию своей страны как ее основополагающий закон. 

46-летний политик сменил на посту Мариано Рахоя, который ушел в отставку после серьезного коррупционного скандала. Кандидатуру Санчеса поддержали сразу шесть испанских партий. 

Следует отметить, что недавно папа Римский Франциск сделал сенсационное заявление. Во время интервью с журналистом-атеистом Эудженио Скальфари он заявил, что ада нет. Души, не получившие прощение от Бога, просто исчезают.

 

Источник: http://zi.dn.ua 



Теги: Донбасс, премьер-министр, Испания, атеизм
 
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