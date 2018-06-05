Премьер Нидерландов помыл пол в парламенте (ВИДЕО)

05.06.2018 12:15

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте помыл пол после того, как пролил кофе в вестибюле парламента, сообщает ICTV.

Рютте случайно пролил чашку кофе на входе в парламент. Затем взял швабру у уборщицы и сам вытер за собой кофейное пятно. Инцидент запечатлели камеры голландского телеканала NOS.





