Генассамблея ООН обсудит вопрос вывода российских войск из Приднестровья

22.06.2018 11:15

Генеральная ассамблея ООН рассмотрит в пятницу проект резолюции о выводе иностранных войск с территории Приднестровья.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на молдавский телеканал Publika.

Кроме Молдовы, документ подписали Румыния, Украина, Грузия, Эстония, Латвия, Литва и Канада.

Проект резолюции содержит перечень обязательств, которые Россия взяла на себя в 1999 году на саммите ОБСЕ в Стамбуле. Тогда были установлены сроки, в которые с территории Молдовы должны быть выведены российские военные подразделения и вооружение. Как подчеркивается в проекте резолюции говорится об Оперативной группе российских войск, а не миротворцах.

Документ напоминает, что Молдова, согласно Конституции, является нейтральным государством, и присутствие иностранных войск на ее территории незаконно.

Участников ООН призывают уважать суверенитет и территориальную целостность государств, не угрожать никому и не использовать силу.

Источник: https://from-ua.com