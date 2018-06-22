«Омерзительно»: соцсети шокированы «иконой» Путина

22.06.2018 13:45

В соцсети пользователи активно обсуждают картину в Тульской областной детской библиотеке, на которой изображены президент России Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев и глава РПЦ патриарх Кирилл.

Данное панно опубликовали местные СМИ. Российский президент изображен в образе Богв, возле него стоит белый конь.

В своих комментариях люди пишут: «Кто это? Конь апокалипсиса?», «Все сильно запущено», «Омерзительно».

Однако, согласно публикациям местных СМИ, картина реальна и автор ее — тульский художник, член Союза художников России Александр Брониславович Немцов.

Источник: https://donpress.com