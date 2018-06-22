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Умерла единственная в мире "говорящая" горилла
22.06.2018 17:57
Знаменитая обезьяна Коко владела языком жестов
В США в зоопарке Сан-Франциско умерла знаменитая горилла Коко, единственная из своего вида, кто овладел языком жестов. Об этом
пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Коко родилась в 1971 году. Она овладела языком жестов с помощью специалиста Стэнфордского университета Франсин Паттерсон. Всего Коко выучила более тысячи слов на языке жестов и могла понимать на слух около двух тысяч английских слов.
IQ гориллы был равен 95, что является стандартным значением для обычного человека. С 1984 года Коко любила играть с котятами и занималась их воспитанием. Большую часть жизни она провела в зоопарке Сан-Франциско.
Теги: Донбасс, животное, гориллы, умерший
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