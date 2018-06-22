Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Умерла единственная в мире "говорящая" горилла

22.06.2018 17:57
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Умерла единственная в мире "говорящая" горилла

Знаменитая обезьяна Коко владела языком жестов

В США в зоопарке Сан-Франциско умерла знаменитая горилла Коко, единственная из своего вида, кто овладел языком жестов. Об этом 
пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Коко родилась в 1971 году. Она овладела языком жестов с помощью специалиста Стэнфордского университета Франсин Паттерсон. Всего Коко выучила более тысячи слов на языке жестов и могла понимать на слух около двух тысяч английских слов.

IQ гориллы был равен 95, что является стандартным значением для обычного человека. С 1984 года Коко любила играть с котятами и занималась их воспитанием. Большую часть жизни она провела в зоопарке Сан-Франциско.




Теги: Донбасс, животное, гориллы, умерший
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх