Умерла единственная в мире "говорящая" горилла

22.06.2018 17:57

Знаменитая обезьяна Коко владела языком жестов



В США в зоопарке Сан-Франциско умерла знаменитая горилла Коко, единственная из своего вида, кто овладел языком жестов. Об этом

пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.



Коко родилась в 1971 году. Она овладела языком жестов с помощью специалиста Стэнфордского университета Франсин Паттерсон. Всего Коко выучила более тысячи слов на языке жестов и могла понимать на слух около двух тысяч английских слов.



IQ гориллы был равен 95, что является стандартным значением для обычного человека. С 1984 года Коко любила играть с котятами и занималась их воспитанием. Большую часть жизни она провела в зоопарке Сан-Франциско.



