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Жители Земли станут свидетелями летнего звездопада
Земляне станут свидетелями сразу нескольких интересных астрономических явлений.
6 июля Земля окажется в афелии, то есть на самом дальнем расстоянии от Солнца, — 152 095 566 километров, а 13 июля произойдет частное затмение Солнца, которое будет видно в южных полярных широтах, пишет Хроника.инфосо ссылкой на Вокруг света.
27 июля станет доступным для наблюдений совпадение лунного затмения и великого противостояния Марса.
Лунное затмение 27 июля станет самым длительным затмением ХХІ века. Марс же подойдет к Земле на такое расстояние, что в телескоп можно будет рассмотреть детали его ландшафта.
В конце месяца пройдет летний звездопад. Метеорный поток Южные Дельта-Аквариды из созвездия Водолея достигнет своего максимума 29−30 июля и составит до 16 метеоров в час. Вместе с тем, наблюдению за звездопадом может помешать Луна, которая будет в фазе, близкой к полнолунию, и подойдет близко к радианту.
Теги: Донбасс, лето, звездопад, июль
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