Жители Земли станут свидетелями летнего звездопада

29.06.2018 17:35

Земляне станут свидетелями сразу нескольких интересных астрономических явлений.



6 июля Земля окажется в афелии, то есть на самом дальнем расстоянии от Солнца, — 152 095 566 километров, а 13 июля произойдет частное затмение Солнца, которое будет видно в южных полярных широтах, пишет Хроника.инфосо ссылкой на Вокруг света.



27 июля станет доступным для наблюдений совпадение лунного затмения и великого противостояния Марса.



Лунное затмение 27 июля станет самым длительным затмением ХХІ века. Марс же подойдет к Земле на такое расстояние, что в телескоп можно будет рассмотреть детали его ландшафта.



В конце месяца пройдет летний звездопад. Метеорный поток Южные Дельта-Аквариды из созвездия Водолея достигнет своего максимума 29−30 июля и составит до 16 метеоров в час. Вместе с тем, наблюдению за звездопадом может помешать Луна, которая будет в фазе, близкой к полнолунию, и подойдет близко к радианту.