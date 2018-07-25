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В Венгрии разгорелся скандал из-за мигрантов
Скандал разгорелся из-за выхода страны из миграционного пакта. В Венгрии заявили, что таким образом защищают Европу.
В правительстве Венгрии заявили, что считают неприемлемым решение Европейской комиссии подать в суд на Будапешт из-за несоблюдения европейского законодательства о предоставлении убежища. Об этом в среду, 25 июля, сообщает Корреспондент со ссылкой на Euractiv.
В первом комментарии венгерского правительства министр Гёргей Гуляш заявил о преследованиях и назвал шаг Брюсселя "неприемлемым".
"Мы продолжаем наблюдать за тем, как тех, кто защищает Европу, преследуют, в то время как тех, кто приглашает мигрантов - приветствуют", - посетовал министр на пресс-конференции, подчеркнув, что Еврокомиссия не отражает взглядов государств-членов.
Как известно, на прошлой неделе Еврокомиссия объявила, что подает на Венгрию в Суд ЕС - высший судебный орган Евросоюза. Комиссия утверждает, что миграционное законодательство страны противоречит европейскому.
Об этом решении комиссия объявила вскоре после того, как Венгерское правительство приняло решение о выходе из международной сделки по миграции.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Венгрия, скандал, мигрант
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