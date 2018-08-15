Прогноз ученых: от аномальной жары пострадает тысяча городов

15.08.2018 10:48

По сведениям исследователей, к 2050 году средняя температура воздуха составит +35 градусов.

Ученые университета Пердью бьют тревогу из-за резкого изменения климата на Земле. Их последнее исследование касается городских жителей. Исследователи убеждены, что уже через 30 лет количество городских жителей, которые будут подвергнуты неблагоприятному воздействию высоких температур увеличится в 8 раз. А это более чем 1,6 миллиарда человек, сообщает "Диалог.UA" со ссылкой на "Лига.Новости".

По мнению ученых, средняя температура воздуха в 970 городах по всему земному шару составит +35 градусов Цельсия.

Но более шокирующим есть тот факт, что в этом году такие показатели зафиксированы уже в 354 городах. Профессор Дэв Ниеги заявил, что теперь перед научным и политическим сообществом постал важный вопрос: как охладить человечество. При этом нужно не навредить экологии, чтобы не ухудшить ситуацию.

Напомним, что ученые сообщили о "первых звоночках" предстоящего Армагеддона.

Ранее сообщалось, что к Земле приближается гигантский объект с мощной гравитацией. Также ученые пугают наступлением кометы-убийцы "Невероятный Халк".



Источник: www.dialog.ua