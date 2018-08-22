Математик назвал точную дату Апокалипсиса

22.08.2018 08:17

Ученым удалось расшифровать рукописи одного из самых известных физиков и математиков Исаака Ньютона.



Как выяснилось, великий английский мыслитель также верил в небылицы о конце света. Ньютон искал истину на страницах главной книги христиан – Библии. Ему даже удалось предсказать точную дату конца света. Апокалипсис якобы должен произойти в 2060 году, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.



Стоит отметить, что Ньютон подразумевал не конец жизни на Земле, а скорее начало новой эры. По его мнению, Иисус Христос в указанную дату вернется к людям и начнет править человечеством на протяжении 1000 лет.



В свою очередь сотрудники Массачусетского университета полагают, что конец нашей цивилизации придет в 40-х годах XXI века. Они называют точкой отсчета конца света 2020 год. Причиной гибели станут: загрязнение окружающей среды, рост населения и нехватка природных ресурсов.