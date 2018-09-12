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Путин сделал сенсационное заявление по делу об отравлении Скрипалей

12.09.2018 12:37
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Путин сделал сенсационное заявление по делу об отравлении Скрипалей

Российские силовые структуры нашли подозреваемых по делу об отравлении семьи Скрипалей в Солсбери. Об этом журналистам рассказал президент РФ Владимир Путин, передает "Диалог.UA".

Ранее стало известно, что доза нервно-паралитического вещества "Новичок", который использовали для отравления семьи Скрипалей, могла бы убить около 4 тысяч человек. Напомним, что 5 сентября в Британии официально озвучили имена двух подозреваемых, которые принимали участие в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в английском городе Солсбери.

Отмечается, что министр безопасности Великобритании Бен Уоллес признал, что президент РФ несет личную ответственность за преступление Александра Петрова и Руслана Боширова, так как они являются действующими сотрудниками ГРУ России, которое подконтрольно Путину. Теперь же лидер РФ отметил, что Боширов и Петров найдены сотрудниками силовых ведомств России и в скором времени они оба дадут комментарии по данному обвинению. Президент отметил, что эти люди уже в Москве и, по данным Кремля, они являются рядовыми гражданскими лицами.

Путин не назвал точных сроков и не стал отвечать на дополнительные вопросы журналистов. Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль одновременно сотрудничал с британской, испанской, чешской и эстонской разведками, которым передавал данные о России. Власти США, Франции, Германии и Канады выступили с общим заявлением в котором обвинили Россию в химической атаке британского Солсбери. Речь о так называемом "деле Скрипалей".

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Донбасс, Путин, Великобритания, отравление
 
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