Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

В следующем году Землю ожидает засуха, - ученые

24.09.2018 09:15
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В следующем году Землю ожидает засуха, - ученые

В нескольких регионах есть предпосылки к возрастанию засухи.

Такой прогноз озвучил Кайл Тэпли, старший агрометеоролог, Radiant Solutions, США в своей презентации «Влияние погодных условий на мировое производство и ценообразование масличных культур», в рамках VI Международной конференции «Black Sea Oil Trade-2018» в Киеве, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Оценивая Европу и Причерноморский регион, Кайл Тэпли отметил, что засуха будет оставаться основной проблемой в этих регионах. В осенний период отсутствие осадков благоприятно повлияет на сбор урожая кукурузы и сои, но в то же время есть угроза прорастания неравномерных всходов озимой пшеницы.

В то же время в Северной Америке ситуация с погодой более стабильная: этим летом не было отдельных засушливых районов или избыточных осадков. Хотя сейчас ситуация несколько изменилась.

«Влажная погода на юге Среднего Запада замедлит созревание и сбор урожая кукурузы и сои, но такие условия в южных районах будут способствовать хорошим всходам озимой пшеницы. Угрозы заморозков нет», – отметил Кайл Тэпли.

Подобная ситуация наблюдается и в Южной Америке, хотя агрометеорологи прогнозируют появление умеренного Эль-Ниньо в ближайшее время. «В Бразилии не ожидается крупных задержек с посевной, однако в краткосрочной перспективе может возникнуть проблема засухи. В Аргентине напротив мы ожидаем обилие осадков, что несомненно положительно скажется на урожаях», – сообщил Кайл Тэпли.

Также, по словам Кайла Тэпли, сейчас в Азиатском регионе, в частности в Китае, продолжается благоприятное созревание кукурузы и сои, хотя прогнозируемая ветряная погода в октябре-ноябре может откорректировать ожидания по поводу урожая. Также в Северном регионе Азии есть предпосылки к возрастанию засухи.



Теги: Донбасс, исследования, Земля, засуха
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх