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Раскрыта загадка фиолетового апельсина
Апельсин не представлял никакой угрозы для здоровья.
Жительница австралийского города Брисбен Нети Моффитт обратилась в органы санитарного надзора Австралии с просьбой выяснить причины изменившегося цвета апельсина, пишет Хроника.инфо со ссылкой на "Би-Би-Си".
Отмечается, что двухлетний сын Моффитт съел несколько долек, когда женщина увидела, что оставшаяся часть апельсин стала фиолетовой.
"Это выглядело так, будто кто-то обмакнул этот апельсин в чернила. Но у нас никогда не было чернил. Я сразу подумала, что ребенок может отравиться", - рассказала Моффитт.
Результаты экспертизы показали, что причиной изменения цвета стала естественная реакция между природными антиоксидантами, содержащимися в апельсине и частицами железа на только что заточенном лезвии ножа. Ученые добавили, что апельсин не представлял никакой угрозы для здоровья.
"Обычно мы исследуем образцы, крови, мочи, воды и грунта. Опыт исследования апельсина стал для нашей команды совершенно новым", - сказал Стюарт Карсвел, главный химик департамента здравоохранения штата Квинсленд.
Ранее сотрудники университета Сиднея пришли к выводу, что регулярное употребление апельсинов оказывает положительное влияние на здоровье глаз.
Теги: Донбасс, апельсин, металл, нож, химическая реакция
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