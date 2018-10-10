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Российский школьник снял пугающую находку на видео
Парень уверен, что он нашел останки "Чужого".
Исследователь заброшенных построек из города Курск, возможно, нашёл останки существа, о котором наука вообще ничего не знает. Удивительная находка была сделана в заброшенном здании родного города, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Шестнадцатилетний Дмитрий Брежнев со своими друзьями в конце лета решил сходить к теплице близ школы №52. Тогда молодые люди снимали свои развлечения на камеру. Только недавно, когда Дмитрий пересматривал видеоматериал, было замечено странное создание.
В кадре на полу посреди мусора лежало тело неизвестного существа. Заметить в неосвещаемом помещении «чужого» было практически нереально, поэтому не удивительно, что никто из подростков не увидел нечто вживую.
На видео можно рассмотреть вытянутую голову, острые зубы и тонкие лапы приличной длины. Находка смахивает на детеныша пришельца из фантастического фильма «Чужой».
Ученые вряд ли подтвердят факт находки инопланетянина. По их мнению, на планете огромное количество существ, которые вообще не изучены. О существовании некоторых видов даже нет ни малейшего представления. Стоит отметить, что теплица около школы фигурирует во многих страшилках школьников.
Теги: Россия, Донбасс, школьник, существо, пришельцы
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