Samsung признали лучшим производителем компьютеров

20.10.2018 17:09

Компания Samsung стала лидером в рейтинге производителей самых качественных компьютеров по версии глобальной американской фирмы по ремонту современной техники Rescuecom. Об этом сообщает replyua.net, ссылаясь на iLenta.



Указанный производитель завоевал всего 6,4 процентов рынка сбыта технического оборудования. Однако показал низкий уровень необходимости частого ремонта своего продукта. Так, по словам специалистов, процент ремонтных работ, применяемых к компьютерам бренда Samsung, составляет 1,63. Rescuecom оценивает надёжность данной техники в 393 балла (уровень А плюс).



«Серебро» получил производитель с мировым именем Lenovo. На рынке он занимает целых 14,9 процентов. Но потребность ремонта произведённой им техники достиг 5,9 процентов. Это дало возможность Lenovo завоевать 253 балла, а уровень его надёжности составил класс А. Третья позиция в рейтинге закрепилась за компанией Apple. Её процент на рынке – 12,7, а случаи возникновения потребности в ремонте достигли 8,7. Такая тенденция дала возможность Rescuecom оценить успехи указанной компании в 145 баллов (уровень надёжности – В). В пятёрку лучших также попали компании Dell и Microsoft.