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Стало известно об очередных серьезных проблемах с Крымским мостом
Из-за начавшегося процесса смещения в аннексированном Крыму Керченского моста российские власти могут принять решение о прекращении строительства железнодорожной части. Как передает replyua.net, об этом идет речь в сюжете «По Керченскому мосту не поедут поезда?» журналистов «Крым.Реалии».
В том числе, было зафиксировано несколько критических участков, по которым происходят процессы смещения: некоторые объекты проседают со скоростью до 89 миллиметров в год, другие – поднимаются со скоростью до 52 миллиметров в год, «У нас одна опора, а через 30 метров – еще одна. Одна опора проседает, вторая – поднимается. Это очень опасно для железнодорожного моста, так как рельсы должны быть ювелирно ровными», – заявил российский гидрогеолог Юрий Медовар.
Также он добавил, что проблемы начнутся, когда по железнодорожной дороге пойдет загруженный состав. По словам эксперта, если на мосту произойдет перекос, то поезд сойдет с рельс.
Теги: Донбасс, мост, Керченский пролив, проблемы
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