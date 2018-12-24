Астрологи рассказали, каким будет следующий год

24.12.2018 13:17

Прогноз составлен для каждого знака китайского календаря.



Согласно заверениям астрологов, год Свинки станет благоприятным для зарабатывания денег и разных инвестиций. Хозяйка года будет всякими способами помогать некоторым восточным знакам зодиака во всех сферах жизни, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.



• Крысу ждёт счастье и процветание в новом году.



• Бык своим трудолюбием значительно улучшит финансовое положение.



• Кролику рекомендуется немного отдохнуть, завести новые знакомства.



• Дракону нужно срочно пересмотреть свой жизненный путь, изменив некоторые сферы жизни.



• Змеям надо уже сейчас закаляться морально, так как в новом году придется преодолеть некоторые трудности.



• У Лошадей дела будут складываться лучше, чем в текущем году.



• Козам Свинка поможет реализовать планы и тайные желания, им стоит лишь начать реализовывать задуманное.



• Обезьянам надо тщательно анализировать все события в новом году, так как многое может изменить случай.



• Петухов посетит успех, им рекомендуется проанализировать качество некоторых отношений.



• Собакам стоит полагаться только на свои силы.



• Свиньям нужно сперва установить новые приоритеты, а затем уже двигаться к цели.