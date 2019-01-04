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В Китае нашли лабораторию инопланетян. ВИДЕО
Как передаёт Aliennews, 13 лет назад китайские исследователи на границе провинции Цинхай и Тибетской автономной префектуры обнаружили руины загадочной пирамиды, которая имела три треугольных входа. Открытие было сделано на скалистом хребте Байгонг – территории, которую можно считать безлюдной.
Исследователи, пройдя через один сохранившийся вход в пирамиду, наткнулись на сеть из металлических труб, ведущих в вырытую кем-то пещеру. Трубы диаметром 0,45 метров предназначались, скорее всего, для выкачки соленой воды из близ находящегося озера, поскольку заканчивались именно у водоёма, сообщает портал Новости Планеты.
Ученые взяли образцы труб в лабораторию Пекинского института. После анализа эксперты были озадачены: на 92%, как оказалось, конструкции состояли из известных металлов, тогда как на 8% — из странного материала, который включал кварц, характерный для Марса. Также экспертов удивил тот факт, что 150 тысяч лет назад трубы поддавались влиянию экстремальных температур. Следовательно, их создали задолго до того, как люди научились работать с металлом.
На данный момент вход в таинственную пещеру охраняется от любопытных туристов. По словам скептиков, трубы на самом деле являются корнями деревьев, которые затвердели в осадках, став неким подобием труб.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Китай, инопланетянин, пирамида, лаборатория
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