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Пожар в Керченском проливе: большое количество погибших, люди остаются в воде - новые пугающие кадры
Ситуация со взрывом и пожаром вблизи оккупированной Керчи ожидаемо приняла крайне трагический поворот.
Очевидцы уведомляют, что в результате масштабного пожара на газовозе и соседнем корабле погибли люди, поскольку на поверхность уже поднято 9 тел, а порядка 14 человек были спасены, передает "Диалог.UA". Сообщается, что для поиска выживших людей задействовали около 17 судов, так как в районе ЧП сильное течение.
Стоит отметить, что украинцев среди матросов, которые пострадали, нет. "Росморречфлот" заявил, что на борту корабля под названием "Канди" были 17 человек (9 - граждане Турции, остальные 8 - граждане Индии). В то же время на борту злополучного корабля "Маэстро" находилось 14 человек, среди которых 7 турецких граждан и 7 индийских. "Канди" и "Маэстро" шли под флагом Танзании, а сам инцидент случился на якорной стоянке кораблей.
Сегодня мы сообщали о том, что вблизи Керченского пролива произошел мощнейший взрыв и последующий пожар на двух судах, из-за которого людям в панике пришлось прыгать в воду, чтобы спастись. Ранее в стране-агрессоре произошел сильнейший взрыв на одном из крайне важных магистральных газопроводов.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, пожар, Керченский пролив
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