Напитки-энергетики уничтожили студенту все зубы

18.02.2019 19:48

Молодой британец Винни Пайнер выпивал по 6 банок энергетика Monster Energy ежедневно. Мама забила тревогу, но было поздно: с зубами случилась настоящая катастрофа.

Нездоровая тяга к энергетическим напиткам проснулась в парне в сентябре 2017 года. Чтобы быть в тонусе и работать над проектами, учащийся колледжа выпивал до 45 банок газировки в неделю.

Последствия неумеренного употребления энергетиков дали о себе знать спустя семь месяцев: Винни попытался съесть обычное яблоко и обломал об него половину зубов!

В панике Пайнер кинулся к дантисту. Тот констатировал тяжелый случай: все зубы испорчены, а четыре передних нуждаются в протезировании. Врач пояснил: избыток сахара и кофеина в организме, а также недостаток витаминов привели к тому, что зубы пациента прогнили и ослабли.

Вдобавок, в энергетиках и спортивных напитках - зашкаливающий уровень кислотности. А кислота разъедает эмаль зубов. Иногда достаточно всего пяти дней, чтобы началась настоящая эрозия эмали.

Но это - еще не все плохие новости. Парню нужны 24 пломбы, общая стоимость которых затянет на 2,5 тысячи долларов.

Где студенту взять столько денег? Любитель энергетиков сокрушается, пока ему приходится ходить с жалкими обломками во рту. Кому такое зрелище понравится? Сгорая от стыда за свой внешний вид, парень бросил учебу. Опасается, что не сможет найти работу. На собеседованиях шарахаются от беззубого соискателя.

Винни прекратил пить энергетики, которые, по его словам, разрушили всю жизнь. Помимо зубной боли постыдное существование отравляет синдром отмены из-за недостатка кофеина, боль в теле и упадок сил. Самое время начать ЗОЖ и вернуться к занятиям. Учись, студент!

Источник: http://kr24.com.ua