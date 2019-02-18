- В ООС выставили ультиматум авиации РФ: «Будем применять оружие»20:15
- Совет ЕС поддержал «азовский пакет» санкций против России20:01
- Напитки-энергетики уничтожили студенту все зубы19:48
- 19 февраля можно будет наблюдать самую большую и яркую Луну в году18:45
- Давка за гостинцы на «Поле Чудес» (ВИДЕО)17:00
- Украинцы считают войну с РФ главной проблемой сегодняшнего дня16:45
- Свинья укусила фитнес-модель за попу (ВИДЕО)15:15
- ’’Русский мир’’ в действии: в Крыму зафиксировали резкий скачок цен14:01
- Депутат: «МВФ готов обсудить вопрос о снижении цен на газ»13:00
- Еще одна звезда-убийца мчит уничтожать Землю: Нибиру покажется сказкой09:45
Напитки-энергетики уничтожили студенту все зубы
Молодой британец Винни Пайнер выпивал по 6 банок энергетика Monster Energy ежедневно. Мама забила тревогу, но было поздно: с зубами случилась настоящая катастрофа.
Нездоровая тяга к энергетическим напиткам проснулась в парне в сентябре 2017 года. Чтобы быть в тонусе и работать над проектами, учащийся колледжа выпивал до 45 банок газировки в неделю.
Последствия неумеренного употребления энергетиков дали о себе знать спустя семь месяцев: Винни попытался съесть обычное яблоко и обломал об него половину зубов!
В панике Пайнер кинулся к дантисту. Тот констатировал тяжелый случай: все зубы испорчены, а четыре передних нуждаются в протезировании. Врач пояснил: избыток сахара и кофеина в организме, а также недостаток витаминов привели к тому, что зубы пациента прогнили и ослабли.
Вдобавок, в энергетиках и спортивных напитках - зашкаливающий уровень кислотности. А кислота разъедает эмаль зубов. Иногда достаточно всего пяти дней, чтобы началась настоящая эрозия эмали.
Но это - еще не все плохие новости. Парню нужны 24 пломбы, общая стоимость которых затянет на 2,5 тысячи долларов.
Где студенту взять столько денег? Любитель энергетиков сокрушается, пока ему приходится ходить с жалкими обломками во рту. Кому такое зрелище понравится? Сгорая от стыда за свой внешний вид, парень бросил учебу. Опасается, что не сможет найти работу. На собеседованиях шарахаются от беззубого соискателя.
Винни прекратил пить энергетики, которые, по его словам, разрушили всю жизнь. Помимо зубной боли постыдное существование отравляет синдром отмены из-за недостатка кофеина, боль в теле и упадок сил. Самое время начать ЗОЖ и вернуться к занятиям. Учись, студент!
Источник: http://kr24.com.ua
Теги: Донбасс, студент, зубы, энергетические напитки
- Донецкие и днепропетровские выпускники больше всех рвутся к знаниям
- Студент из Донбасса попал в число самых красивых мужчин страны (ФОТО)
- За надругательство над флагом Украины студент должен заплатить штраф в суме 700 грн
- Донецкая студентка нанесла на себя герб Украины
- В Донбассе при загадочных обстоятельствах погиб студент
- В Верховной Раде - мариупольское пополнение
- В Мариуполе подростки грабили кладбище, чтобы купить себе напитки и жвачки19:01
- Никаких сбросов: В «ДНР» опровергли сами себя по поводу якобы атаки беспилотников ВСУ на Донецк18:30
- «У нас все намного хуже»: главарь батальона «Призрак» признал преимущество ВСУ18:17
- Четверо оккупантов РФ убиты, один взят в плен: Штефан о крупной победе ООС на Донбассе - детали схватки с ДРГ17:40
- Ситуация на блокпостах: на нулевом в «Майорске» очередь в 4 ряда, очень много пеших16:00
- "Вдруг украинская армия зашла в Донецк" В рядах боевиков "ДНР" началась паника.15:45
- В сети опубликовали видео с места взрывов в центре Донецка15:35
- Бойцы ВСУ отбили атаку ДРГ и взяли в плен члена НВФ15:02
- В воскресенье три поселка у Мариуполя оказались в зоне обстрелов14:45
- Она никуда не делась: Цаплиенко оценил риск начала большой войны в Украине14:18
- В ООС выставили ультиматум авиации РФ: «Будем применять оружие»20:15
- Совет ЕС поддержал «азовский пакет» санкций против России20:01
- Напитки-энергетики уничтожили студенту все зубы19:48
- Чем грозят для украинцев долги по кредитам и коммуналке19:36
- Медики подсказали, как отличить грипп от простуды19:15
- В Мариуполе подростки грабили кладбище, чтобы купить себе напитки и жвачки19:01
- 19 февраля можно будет наблюдать самую большую и яркую Луну в году18:45
- Никаких сбросов: В «ДНР» опровергли сами себя по поводу якобы атаки беспилотников ВСУ на Донецк18:30
- «У нас все намного хуже»: главарь батальона «Призрак» признал преимущество ВСУ18:17
- Порошенко прибыл на Прикарпатье с Томосом (ВИДЕО)18:00
- Напитки-энергетики уничтожили студенту все зубы19:48
- Медики подсказали, как отличить грипп от простуды19:15
- Самые порочные знаки Зодиака: кто из нас грешит и ухом не ведёт16:30
- Эти вещи в доме отталкивают деньги и счастье11:30
- Гороскоп на неделю с 18 по 24 февраля 2019 года10:01
- В мозгах «жаворонков» и «сов» нашлись различия07:10
- Стало известно, какой продукт защитит от рака19:41
- От успеха до отчаяния: Что ожидает все знаки Зодиака сегодня, 16 февраля10:42
- От везучих к невезучим: составлен рейтинг знаков Зодиака09:18
- 15 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать11:40
- Кравчук сделал заявление по Донбассу: «Там другая страна»
- Ходаковский срочно бьет тревогу: для "ДНР" на фронте сложилась критически опасная ситуация
- На Донбассе зреет бунт, а охранка "ДНР" ловит украинское подполье и "неблагонадежный элемент"
- На Донбассе боевики "ДНР" подло обстреляли продовольственный автомобиль ВСУ - множество жертв
- «Я в беде»: в ВСУ сообщили детали о попадании в плен украинского военного
- Завтра КПП Станица Луганская будет обесточена
- "Обложили минами, все черное и пылает", - боевики показали, во что ВСУ превратили их позицию "Дозор-1"
- Оккупированный Донецк потерял самых ценных горожан: "Им нужно было выживать"
- Россия опять предала своих на Донбассе: "волонтерше" "ДНР" отказали в убежище в РФ - россияне бьют тревогу
- Включение Донбасса в состав России: Москва готовит масштабную операцию, появились тревожные данные