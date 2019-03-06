Военнослужащим армии РФ запретили пользоваться гаждетами и общаться со СМИ

06.03.2019 20:33

Российским военнослужащим, призванным на военные сборы, запрещено общаться с журналистами и пользоваться различными гаджетами. Соответствующий документ был опубликован на официальном сайте правовой информации РФ.

В документе сказано, что военнослужащим запрещено сообщать представителям массмедиа или публиковать данные о себе и своих сослуживцах, включая те, благодаря которым можно установить место несения службы, а также определить ведомство или часть.

Также в законе прописан запрет на использование военными РФ гаджетов и соцсетей, при помощи которых можно распространять фотографии, видеозаписи, аудиофайлы и данные о геолокации. Вместо этого разрешено пользоваться кнопочными телефонами.

Однако эти ограничения не распространяются на тех, кто по долгу службы занимается передачей информации и общением со СМИ.

Сообщается, что подобные меры были предприняты ввиду того, что спецслужбы«отдельных государств, террористических и экстремистских организаций» якобы проявляют повышенный интерес к российской армии.

Источник: https://donpress.com