Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Военнослужащим армии РФ запретили пользоваться гаждетами и общаться со СМИ

06.03.2019 20:33
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Военнослужащим армии РФ запретили пользоваться гаждетами и общаться со СМИ

Российским военнослужащим, призванным на военные сборы, запрещено общаться с журналистами и пользоваться различными гаджетами. Соответствующий документ был опубликован на официальном сайте правовой информации РФ.

В документе сказано, что военнослужащим запрещено сообщать представителям массмедиа или публиковать данные о себе и своих сослуживцах, включая те, благодаря которым можно установить место несения службы, а также определить ведомство или часть.

Также в законе прописан запрет на использование военными РФ гаджетов и соцсетей, при помощи которых можно распространять фотографии, видеозаписи, аудиофайлы и данные о геолокации. Вместо этого разрешено пользоваться кнопочными телефонами.

Однако эти ограничения не распространяются на тех, кто по долгу службы занимается передачей информации и общением со СМИ.

Сообщается, что подобные меры были предприняты ввиду того, что спецслужбы«отдельных государств, террористических и экстремистских организаций» якобы проявляют повышенный интерес к российской армии.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Россия, Донбасс, гаджет, военные
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх