У побережья ЮАР кит проглотил дайвера

11.03.2019 10:30

Кадры проглатывания китом дайвера были сделаны в бухте Елизаветы у берега ЮАР.



У побережья ЮАР кит проглотил фотографа-дайвера Райнера Шимпфа, но сразу же выплюнул его обратно в океан, пишет Хроника.инфо со ссылкой на glavnoe.ua.



Шимпфа снимала камера, когда он почувствовал странное ощущение в районе ноги. Через секунду он понял, что его глотает кит.



«Времени на раздумье не было. Невозможно быть готовым к тому, что тебя проглотит кит», - сообщал Шимпф.



Шимпф настаивает на том, что у кита не было умысла его съесть. Произошедший инцидент от считает случайностью, утверждая, что китам не свойственно людоедство.



«Животное освободило меня сразу же, как осознало ошибку», - сказал Шимпф.