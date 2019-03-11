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У побережья ЮАР кит проглотил дайвера

11.03.2019 10:30
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У побережья ЮАР кит проглотил дайвера

Кадры проглатывания китом дайвера были сделаны в бухте Елизаветы у берега ЮАР. 

У побережья ЮАР кит проглотил фотографа-дайвера Райнера Шимпфа, но сразу же выплюнул его обратно в океан, пишет Хроника.инфо со ссылкой на glavnoe.ua.

Шимпфа снимала камера, когда он почувствовал странное ощущение в районе ноги. Через секунду он понял, что его глотает кит.

«Времени на раздумье не было. Невозможно быть готовым к тому, что тебя проглотит кит», - сообщал Шимпф.

Шимпф настаивает на том, что у кита не было умысла его съесть. Произошедший инцидент от считает случайностью, утверждая, что китам не свойственно людоедство.


«Животное освободило меня сразу же, как осознало ошибку», - сказал Шимпф.



Теги: Донбасс, кит, ЮАР, дайвер
 
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