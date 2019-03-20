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В Казахстане - новый президент
20.03.2019 10:25
Председатель Сената Казахстана Касым-Жомарт Токаев вступил в должность президента страны. Сегодня на совместном заседании обеих палат парламента он принес присягу народу Казахстана, сообщает NewsOne.
Касым-Жомарт Токаев - казахстанский государственный деятель и дипломат. Является Председателем Сената парламента Республики Казахстан с 16 октября 2013 года. Также был генеральным директором отделения ООН в Женеве с 2011 по 2013 год. Экс-премьер-министр Республики Казахстан (1999—2002).
Он будет полноценным президентом до следующих выборов в Казахстане, которые состоятся весной 2020 года.
Теги: президент, Казахстан, присяга
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