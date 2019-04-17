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Раскрыта тайна дольменов

17.04.2019 22:48
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Раскрыта тайна дольменов

Древние сооружения всегда были загадкой для научного сообщества. 

Международная исследовательская группа на территории Ирландии и Швеции обнаружила в мегалитических сооружениях, известных как дольмены, останки людей каменного века, объединенных узами родства.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.

Команда археологов и генетиков проследила родственные связи людей, погребенных в дольменах, на протяжении более 10 поколений. Сообщается, что ей удалось секвенировать и изучить геномы 24 человек.

Останки были найдены в мегалитических сооружениях на территории Швеции и Ирландии, а также на балтийском острове Готланд. Радиоуглеродное датирование помогло установить, что эти люди жили в период от 3800 до 2600 гг. до н.э.

Анализ ДНК показал, что они были тесно связаны узами родства. В основном в захоронениях находились останки мужчин. По мнению ученых, это были первые неолитические земледельцы, которые перемещались вдоль побережья. К слову, считается, что строительство дольменов началось около 4500 года до н.э.

А происхождение и социальная структура групп людей, которые их возводили, оставались в значительной степени неизвестными. Новое исследование приоткрывает завесу тайны.

"Это стало для нас неожиданностью, - говорит генетик Федерико Санчес-Квинто из Уппсальского университета. - Похоже, что неолитические сообщества были тесно связаны родственными отношениями, свидетельством чему стали захоронения, расположенные на большом расстоянии друг от друга".

Исследователи также установили, что традиция хоронить умерших в дольменах существовала примерно на протяжении 700 лет.



Теги: Донбасс, ученые, тайна
 
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