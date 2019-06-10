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Раскрыт обман столетия: у Земли квадратная орбита
Ученые Оксфордского университета доказали тот факт, что планеты не могут иметь круглую орбиту. Они проанализировали смену дня и ночи и сделали вывод, что астрономы могли ошибиться. Самым большим обманом столетия стало не что иное, как постулат об эллиптической форме орбиты нашей планеты.
Экспертов начал интересовать этот вопрос из-за дней равноденствия и дней летнего и зимнего солнцестояния. Интересным фактом стало то, что это всего один день. Если бы орбита имела бы круглую форму, то солнцестояние растягивалось бы на пару дней, пока Светило будет проходить именно эту точку. Ответ на эту загадку только один: орбита имеет квадратную форму.
Когда планета двигается вокруг Солнца, то продолжительность дня будет либо увеличиваться, либо уменьшаться. Когда Земля достигает углов орбиты, то именно тогда и происходит равноденствие и солнцестояние. Стоит отметить, что в году всего четыре таких дня и располагаются они через примерно одинаковый промежуток времени – 3 месяца. Если предположить, что орбита действительно квадратная, тогда полностью складывается полноценная картинка. Кроме того, ученые уверены в том, что совершенно все планеты в нашей Вселенной имеют орбиты квадратной формы.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, космос, Земля, орбита
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