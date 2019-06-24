На Россию надвигается "угольная" катастрофа: Европа отказалась от угля из РФ, рынок обрушился

24.06.2019 22:45

Москва рискует потерять крупнейший рынок для экспорта "черного золота".

Стоимость российского угля в Европе резко обвалилась, достигнув низших показателей за последние три года, сообщает "Диалог.UA" по материалам российских СМИ.

Сейчас одна тонна угля из РФ с поставкой в Риге составляет всего 47 долларов, и это является минимальным показателем с июня 2016 года. Данная цена ниже себестоимости с учетом поставки примерно на 8-10 долларов.

Следовательно, в течение последних месяцев угольные компании Российской Федерации работают в убыток. В Кремле по этому поводу происходит настоящий переполох, поскольку Россия рискует потерять крупнейший рынок для угольного экспорта. Наиболее оптимистически настроенные экономисты считают, что возместить упавший спрос на уголь России частично удастся за счет продаж в страны Азии, но все равно полностью компенсировать его не получится, причина тому - дефицит вагонов.

Среди главных причин падения цен на российский уголь: теплая зима в Европе, а также рост тенденции по замещению более каменного угля сжиженным газом. Ранее была раскрыта преступная схема, как Россия нелегально продает уголь оккупированного Донбасса Европе и Турции.



Источник: www.dialog.ua