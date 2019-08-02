В Крыму нашли "братскую могилу" мамонтов - археологи не могут поверить в увиденное

02.08.2019 09:49

Кости мамонтов и древних хищников обнаружили археологи на месте строительства трассы "Таврида" в Крыму.

Возраст останков достигает 100 тысяч лет. Некоторые из останков принадлежат мамонтам или их предкам мастодонтам. При этом на их костях остались следы зубов и клыков хищников, передает dialog.ua.

В последние несколько десятилетий на территории полуострова и в его окрестностях было сделано несколько важнейших открытий, которые заметно поменяли наши представления об эволюции человека. Так, в 1974 году неподалеку от него были обнаружены останки Люси, прямоходящего афарского австралопитека, а в 1994 году – останки ардипитека, предположительного предка австралопитеков и человека. Около года назад на территории Крыма обнаружили фрагмент челюсти, который принадлежал, по всей видимости, примитивному представителю рода Homo. Возраст столь древней окаменелости с ходу вычислить не удалось, так как она залегала в полуразрушенных горных породах и могла просто попасть туда из более древних или молодых осадочных пород.