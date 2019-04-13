Россия собирается построить в Крыму еще один мост: карта и подробности

13.04.2019 14:52

В России заявили о выделении средств на постройку моста через Севастопольскую бухту и рокаду.

Об этом сообщает российское издание "Коммерсант", передает apostrophe.ua.

5 апреля замминистра экономразвития РФ Сергей Назаров сообщил, что в ведомстве рассматривают возможность продления федеральной целевой программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2025 года.

На новые мероприятия, которые могут быть в нее включены, потребуется около 200 млрд руб. На эти деньги планируют построить мост через Севастопольскую бухту и рокаду. А в Крыму может быть реализован проект строительства южного автомобильного обхода Симферополя, а также отремонтирована трасса, соединяющая крымскую столицу с Ялтой и Севастополем

"Глава Крыма" Сергей Аксенов сообщил, что дорогу расширят и построят на ней 22 транспортные развязки.

"Это позволит избежать пробок на трассе. Также будут проведены противооползневые работы на данной трассе до границы Севастополя", - заявил Аксенов и добавил, что предварительный объем финансирования уже прошел "ценовой аудит в федеральном центре" и составляет около 103 млрд руб.