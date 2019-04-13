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Россия собирается построить в Крыму еще один мост: карта и подробности
В России заявили о выделении средств на постройку моста через Севастопольскую бухту и рокаду.
Об этом сообщает российское издание "Коммерсант", передает apostrophe.ua.
5 апреля замминистра экономразвития РФ Сергей Назаров сообщил, что в ведомстве рассматривают возможность продления федеральной целевой программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2025 года.
На новые мероприятия, которые могут быть в нее включены, потребуется около 200 млрд руб. На эти деньги планируют построить мост через Севастопольскую бухту и рокаду. А в Крыму может быть реализован проект строительства южного автомобильного обхода Симферополя, а также отремонтирована трасса, соединяющая крымскую столицу с Ялтой и Севастополем
"Глава Крыма" Сергей Аксенов сообщил, что дорогу расширят и построят на ней 22 транспортные развязки.
"Это позволит избежать пробок на трассе. Также будут проведены противооползневые работы на данной трассе до границы Севастополя", - заявил Аксенов и добавил, что предварительный объем финансирования уже прошел "ценовой аудит в федеральном центре" и составляет около 103 млрд руб.
Теги: Россия, Донбасс, Крым, Севастополь, карта, строительство, финансирование, мост, дорога, Аксенов
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