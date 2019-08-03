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Путин подписал закон, упрощающий получение права на временное проживание в РФ
03.08.2019 09:01
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, упрощающий процедуру выдачи разрешения на временное проживание в России.
Соответствующий документ опубликован на Официальном сайте правовой информации.
Данный документ предполагает сокращение с 6 до 4 месяцев срока рассмотрения заявлений о выдаче разрешений. Кроме того, среди положений документа указывается, что разрешение будет выдаваться отдельным категориям иностранцев без учета квоты в случае факта рождения в России, наличия супруга-россиянина или участия в госпрограмме по добровольному переселению соотечественников, а также беженцам и имеющим убежище в России.
Источник: https://donpress.com
Теги: Россия, Донбасс, Путин
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