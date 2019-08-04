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В США в третий раз за сутки открыли стрельбу: пострадали жители Чикаго

04.08.2019 21:12
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В США в третий раз за сутки открыли стрельбу: пострадали жители Чикаго

В американском Чикаго сегодня в одном из городских парков неизвестный открыл стрельбу, в результате инцидента огнестрельное ранение получили семь человек, среди которых четыре мужчины и три женщины.

Об этом сообщает NBC Chicago, передает donpress.com.

Как стало известно, пострадавшим от 19 до 25 лет. Данный инцидент случился около 01:20 ночи возле детской площадки в парке Дуглас. Сообщается, что злоумышленник открыл огонь из черного Chevrolet Camaro. Правоохранители отмечают, что ему удалось скрыться, он находится в розыске.
Происшествие со стрельбой стало третьим за последние сутки в Соединенных Штатах. Как сообщалось ранее, 3 августа, в двух разных городах злоумышленники открывали огонь по мирным жителям, в результате инцидентов погибло по меньшей мере 29 человек и десятки пострадали.
Первый инцидент произошел в торговом центре Техаса Cielo Visa в городе Эль-Пасо. Второй — в городе Дейтон, Огайо.



Теги: США, Донбасс, Чикаго, стрельба, полиция, гибель, торговый центр, пострадавшие
 
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