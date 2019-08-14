Крупный скандал в Facebook: это коснулось каждого пользователя

14.08.2019 13:00

Компания Facebook признал прослушку голосовых сообщений своих пользователей. Об этом говорится в материале издания Bloomberg, передает "Диалог.UA".

Ранее в Facebook произошли крупные сбои, вызвавшие бурю возмущений у жителей Украины, России и других стран.

Отмечается, что голосовые сообщения пользователей сервисов, принадлежащих корпорации Facebook, прослушивались. При этом в компании подтвердили, что с подобной практикой они закончили.

Отмечается, что делалось это абсолютно законно, ведь пользователи сами поддерживали специальную опцию в приложении Messenger для Facebook. Bloomberg выяснило, что расшифровкой сообщений занимались компании, которые работали с корпорацией на аутсорсе и многие сотрудники таких компаний не понимали, откуда Facebook берет разговоры людей, которые нередко содержали нецензурную лексику.



Источник: www.dialog.ua