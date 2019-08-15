Из трубы валил оранжево-черный дым: в России произошла новая катастрофа на заводе – видео ЧП

15.08.2019 14:15

Россияне в панике из-за нового происшествия на заводе.

В российском поселке Верх-Нейвинский Свердловской области на заводе "Производство сплавов цветных металлов" во вторник вечером, 13 августа, произошло ЧП, передает "Диалог.UA" со ссылкой на Lenta.Ru.

Местные жители сняли на камеру оранжево-черный дым, который повалил из заводской трубы, из-за чего они решили, что произошел выброс свинца. Кроме того, в здании предприятия произошел пожар, поскольку огонь был заметен в окнах.

В то же время, по словам руководства завода, на предприятии в связи с "плановой очисткой технологического оборудования" появился дым, который "в течение нескольких минут" приобрел нормальный цвет.



Источник: www.dialog.ua