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В России подтвердили появление радиоактивного облака после взрыва на полигоне
Росгидромет подтвердил, что после взрыва на полигоне ВМФ РФ под Северодвинском радиоактивный фон ненадолго повышался из-за прохождения облака радиоактивных инертных газов. Об этом сообщает «Интерфакс»
«Северное УГМС и НПО „Тайфун“ проводили измерения активности и гамма-спектрометрический анализ проб радиоактивных аэрозолей в воздухе и выпадениях. Радионуклидный состав проб, отобранных в Северодвинске, показал наличие короткоживущих техногенных радионуклидов 91Sr (T½=9,3 ч), 139Ba (T½=83 мин), 140Ba (T½=12,8 дней) и его дочернего радионуклида 140La (T½=40ч), продуктами распада которых являются инертные радиоактивные газы (ИРГ).», — заявили в Росгидромете.
По данным ведомства, сейчас радиационный фон в Северодвинске находится в норме.
Источник: https://donpress.com
Теги: Россия, Донбасс, Архангельск, радиация, полигон, облако
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