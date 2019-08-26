В России подтвердили появление радиоактивного облака после взрыва на полигоне

26.08.2019 16:48

Росгидромет подтвердил, что после взрыва на полигоне ВМФ РФ под Северодвинском радиоактивный фон ненадолго повышался из-за прохождения облака радиоактивных инертных газов. Об этом сообщает «Интерфакс»

«Северное УГМС и НПО „Тайфун“ проводили измерения активности и гамма-спектрометрический анализ проб радиоактивных аэрозолей в воздухе и выпадениях. Радионуклидный состав проб, отобранных в Северодвинске, показал наличие короткоживущих техногенных радионуклидов 91Sr (T½=9,3 ч), 139Ba (T½=83 мин), 140Ba (T½=12,8 дней) и его дочернего радионуклида 140La (T½=40ч), продуктами распада которых являются инертные радиоактивные газы (ИРГ).», — заявили в Росгидромете.

По данным ведомства, сейчас радиационный фон в Северодвинске находится в норме.

Источник: https://donpress.com