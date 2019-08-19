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Ядерный взрыв в России дал первые «плоды»: «Людей не предупредили»

19.08.2019 07:31
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Ядерный взрыв в России дал первые «плоды»: «Людей не предупредили»

У нескольких людей в России из-за ядерного взрыва начали находить последствия отравления радиацией

Об этом сообщает The Moscow Times.

«Никто: ни руководство больницы, ни сотрудники Минздрава, ни региональные чиновники, ни губернатор – не сообщали персоналу о том, что пациенты заражены радиацией», — отметил один из хирургов больницы.

Как стало известно, в мышечной ткани людей обнаружили радиоактивный нуклид цезий-137. Всего пострадали около шести сотрудников, которые общались с потерпевшими – их доставили в Москву. Из-за этого операционный блок закрыли на несколько дней.

Как сообщалось ранее, Владимиру Путину абсолютно все равно, что происходит на военном полигоне под Архангельском, где произошел ядерный взрыв. Такое мнения выразил публицист и журналист Виталий Портников.

«Как человек, переживший Чернобыль, я хорошо могу понять эмоции людей, оказавшихся жертвами аварии под Северодвинском», — пишет он.

Портников подчеркнул, что любая вменяемая власть честно говорит с населением о последствиях аварий и катастроф — собственно, для этого власть и нужна, для этого люди и создают государства.

«Но только не власть Путина, только не эти ходячие мертвецы. Эти из Чернобыля сделали совершенно другой, свой вывод — нельзя было расслабляться и что-то там рассказывать, нужно было все тщательно засекретить, не позволить врагам и их агентам скомпрометировать власть. Вот они и не позволяют. А что будет с людьми в зараженном регионе, им совершенно неинтересно. Люди — что? Приложение к власти. Этих похороним, тех наградим, этих посадим, тем построим онкологический центр, пусть болеют», — пишет журналист.

Главное — не люди, главное — Путин. Чтобы он не расстраивался, сохранял хорошее настроение, а россияне радовались за него и вместе с ним. И интересоваться нужно вовсе не тем, какой радиационный фон в Северодвинске и рядом, а тем, какой радиационный фон в Кремле или в Красной Поляне. Если там все хорошо — значит, и в России все хорошо, считает журналист.

«Путин и его приближенные так далеко от людишек, которыми управляют и над которыми сыто глумятся, что даже не могут ни о чем таком помыслить. Какая-то авария, какие-то жертвы, какая-то радиация. И где — в дыре, о которой никто в Москве не помнит и не знает», — пишет Портников  и добавляет, что Путин  хорошо информирован по данной катастрофе. Просто ему не очень интересна вся эта информация.

Источник: https://politeka.net 



Теги: Донбасс, Архангельск, взрыв, радиация
 
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