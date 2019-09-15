Главная / Новости / Мир / Офицер ВСУ показал, как в РФ прощаются с членами НВФ, погибшими на Донбассе
Последние новости раздела
- Офицер ВСУ показал, как в РФ прощаются с членами НВФ, погибшими на Донбассе20:20
- Тайный приказ командования для боевиков "ДНР": готовится срочная эвакуация из Донецка16:48
- Экс-советник Путина объяснил, как российский глава может реализовать свои планы по Украине16:32
- Арестович выступил с громким заявлением к Украине: "Есть хорошая новость и плохая"16:08
- Тайные переговоры Украины и России? Появились подтверждающие данные15:49
- Военный эксперт дал тревожный прогноз по будущему Украины15:32
- Главари ОРДО обвинили Украину в «саботаже»14:32
- Коломойский сделал громкое заявление о ПриватБанке - олигарх "раскрыл карты"13:30
- У Туреччину на відпочинок прибули діти учасників ООС12:33
- В Украине вымирают мужчины: озвучены страшные цифры10:10
Офицер ВСУ показал, как в РФ прощаются с членами НВФ, погибшими на Донбассе
15.09.2019 20:20
Офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) на своей странице в соцсети показал, как в России прощаются с членами НВФ, погибшими на войне против украинцев в зоне ООС на Донбассе.
Штефан уточнил, что опубликованное им фото с открытия мемориальной доски в Пермском крае одному из военных РФ, передает donpress.
Украинский офицер отмечает:
«Хроники „гражданской“ войны всегда можно отслеживать открытием мемориальных досок кадровым военным РФ, погибшим при исполнении особо важных задач. Обычными словами позывной „ихтамнет“. Представитель 8 ОМСБр, которая принимала участие в агрессии против Украины».
По словам Штефана, речь идет об Алексее Фетисове. Видно, что на мемориальной доске, написано «Погиб при выполнении особо важного задания Минобороны РФ».
Теги: Россия, Донбасс, гражданская война, гибель, мемориальная доска, ВСУ, Минобороны, соцсети, НВФ
Читайте также:
- На Донбассе погиб боец ВСУ: дома его ждали жена и две дочки
- Пять часов жесткой схватки: в бою под Крымским четверо украинских воинов погибли, сдерживая натиск врага
- Не пережил встречи с БТР "ДНР": в Донецке в громком ДТП погиб офицер РФ - подробности
- Орудовал в Сирии, но сгинул на Донбассе: в Сети опознан ликвидированный казак из Пятигорска Ворон
- В России признались в подрыве арсенала боеприпасов ВСУ под Черниговом: россияне активно злорадствуют
- На Донбассе убит "ДНРовец" Манченко, завербованный в ряды террористов в 17 лет
- "Вы разрушили наши города и жизни", - Донецк готов восстать и смести оккупанта, даже сепаратисты "прозрели"17:29
- Тайный приказ командования для боевиков "ДНР": готовится срочная эвакуация из Донецка16:48
- Крик души жителей Донецка: "Покажите реальный город, достало вранье сепаратистов"15:10
- Главари ОРДО обвинили Украину в «саботаже»14:32
- «УРАЛы, КамАЗы, УАЗы»: дончане сообщают об активном передвижении техники НВФ13:48
- «Звуки войны опять слышны, работает танк»: Донецк проснулся от боевых действий13:11
- В «ДНР» задерживают соцвыплаты и выплаты зарплат12:52
- Члены НВФ применили запрещенные минометы в зоне ООС12:09
- В Донецке переполох из-за флага Украины - "МГБшники" злы, бегают с автоматами, ищут "укроДРГ"11:29
- Донбасс "пылает": оккупанты пошли в атаку по всей линии фронта, гремят 120-мм орудия, ситуация тяжелая10:51
- Офицер ВСУ показал, как в РФ прощаются с членами НВФ, погибшими на Донбассе20:20
- Надвигаются дожди и холода: Синоптики рассказали о погоде в ближайшие дни17:30
- "Вы разрушили наши города и жизни", - Донецк готов восстать и смести оккупанта, даже сепаратисты "прозрели"17:29
- Тайный приказ командования для боевиков "ДНР": готовится срочная эвакуация из Донецка16:48
- Экс-советник Путина объяснил, как российский глава может реализовать свои планы по Украине16:32
- Арестович выступил с громким заявлением к Украине: "Есть хорошая новость и плохая"16:08
- Тайные переговоры Украины и России? Появились подтверждающие данные15:49
- Военный эксперт дал тревожный прогноз по будущему Украины15:32
- Крик души жителей Донецка: "Покажите реальный город, достало вранье сепаратистов"15:10
- Привязку к возрасту для выхода на пенсию по выслуге лет отменили14:51
- «Крымский сценарий повторится с Запорожьем и другими городами»: В России сделали громкое заявление о позиции Зеленского11:13
- Астролог Глоба просчитал, когда в Украине закончится война10:32
- 3 секрета успеха для каждого знака Зодиака22:31
- Названы «скрытые» симптомы инсульта21:07
- Финансовый гороскоп на неделю с 16 по 22 сентября 2019 года18:07
- Путин за спиной у Зеленского готовит опасную сделку: Пионтковский бьет тревогу16:29
- Три знака Зодиака, которых Вольф Мессинг назвал особенными15:13
- Кучма сделал тревожное заявление о встрече Зеленского с Путиным, Макроном и Меркель14:51
- Названы пять мужских имен, обладатели которых любят ходить "налево"10:50
- «Люди Донбасса привыкли обходиться без Украины»: В России прокомментировали присоединение «ЛДНР» к РФ10:30
- "ДНР" обречена: то, что задумали боевики, уже в октябре станет ударом для жителей - громкие подробности
- Украинцы будут содержать жителей «ДНР» и «ЛНР»
- Астролог Глоба просчитал, когда в Украине закончится война
- В Донецк возвращается 2014-й: по городу носятся скорые и пожарные, прямые попадания по домам
- Названы «скрытые» симптомы инсульта
- В "ДНР" провели опрос о местных выборах и о том, кого поддержат жители: боевики в ступоре от результатов
- У Порошенко заблокировали главную инициативу Зеленского: мечта украинцев под угрозой
- Жителей "Л/ДНР" "развели" с паспортами России: что ожидать
- Массовое отравление в Киеве достигло кошмарных масштабов: озвучены космические цифры
- Жители ОРДО остались без мобильной связи и Интернета – «Минсвязи «ДНР»