Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Офицер ВСУ показал, как в РФ прощаются с членами НВФ, погибшими на Донбассе

15.09.2019 20:20
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Офицер ВСУ показал, как в РФ прощаются с членами НВФ, погибшими на Донбассе

Офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) на своей странице в соцсети показал, как в России прощаются с членами НВФ, погибшими на войне против украинцев в зоне ООС на Донбассе.

Штефан уточнил, что опубликованное им фото с открытия мемориальной доски в Пермском крае одному из военных РФ, передает donpress.

Украинский офицер отмечает:

«Хроники „гражданской“ войны всегда можно отслеживать открытием мемориальных досок кадровым военным РФ, погибшим при исполнении особо важных задач. Обычными словами позывной „ихтамнет“. Представитель 8 ОМСБр, которая принимала участие в агрессии против Украины».

По словам Штефана, речь идет об Алексее Фетисове. Видно, что на мемориальной доске, написано «Погиб при выполнении особо важного задания Минобороны РФ».



Теги: Россия, Донбасс, гражданская война, гибель, мемориальная доска, ВСУ, Минобороны, соцсети, НВФ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх