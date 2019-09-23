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Военная техника Путина рухнула с неба, много пострадавших
В России во время военных учений «Центр-2019» две бронемашины разбились вдребезги после того, как их сбросили с неба
Отмечается, что учения проходили под Оренбургом. Технику сбросили с самолёта, а парашют полностью не раскрылся. Также пострадали пятеро солдат. Их с различными переломами доставили в госпиталь.
Источник в силовых ведомствах проинформировал, военные нарушили технику безопасности. Сбрасывать десант можно только при порыве ветра до восьми метров в секунду. А в тот день были все 15.
Кто отдал такой приказ — сейчас выясняется. Официальных комментариев от Минобороны РФ пока нет.
Ранее в РФ на полигоне «Хмелевка» проходили морские учения, которые закончились смертью одного морпеха. В «Морском десанте-2019» принимали участие команды Балтийского, Северного, Черноморского, Тихоокеанского флотов и Каспийской флотилии.
При высадке десанта на морское побережье и затонул бронетранспортер, в котором находилось три человека.
Двум морским пехотинцам удалось выбраться из тонущей машины. Один – погиб.
Утонувший БТР принадлежит 336-й бригаде морской пехоты, которая дислоцируется в Балтийске. Как сообщают неофициальные источники, в БТР находились военнослужащие Черноморского флота.
По данному факту возбудили уголовное дело. Ведется расследование, выясняются причины и обстоятельства трагедии.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, Путин, военная техника, военные учения
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