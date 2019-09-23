Военная техника Путина рухнула с неба, много пострадавших

23.09.2019 07:14

В России во время военных учений «Центр-2019» две бронемашины разбились вдребезги после того, как их сбросили с неба

Отмечается, что учения проходили под Оренбургом. Технику сбросили с самолёта, а парашют полностью не раскрылся. Также пострадали пятеро солдат. Их с различными переломами доставили в госпиталь.

Источник в силовых ведомствах проинформировал, военные нарушили технику безопасности. Сбрасывать десант можно только при порыве ветра до восьми метров в секунду. А в тот день были все 15.

Кто отдал такой приказ — сейчас выясняется. Официальных комментариев от Минобороны РФ пока нет.

Ранее в РФ на полигоне «Хмелевка» проходили морские учения, которые закончились смертью одного морпеха. В «Морском десанте-2019» принимали участие команды Балтийского, Северного, Черноморского, Тихоокеанского флотов и Каспийской флотилии.

При высадке десанта на морское побережье и затонул бронетранспортер, в котором находилось три человека.

Двум морским пехотинцам удалось выбраться из тонущей машины. Один – погиб.

Утонувший БТР принадлежит 336-й бригаде морской пехоты, которая дислоцируется в Балтийске. Как сообщают неофициальные источники, в БТР находились военнослужащие Черноморского флота.

По данному факту возбудили уголовное дело. Ведется расследование, выясняются причины и обстоятельства трагедии.

Источник: https://politeka.net