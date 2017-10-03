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Путин живет в страхе: в Кремле панически боятся, что Украина соберется с силами и освободит Донбасс военным путем, - Карин
Известный украинский военный обозреватель Юрий Карин заявил, что президент России Владимир Путин панически боится, что Вооруженные силы Украины проведут военную операцию и освободят Донбасс. Об этом сообщает "Диалог.UA" со ссылкой на украинские СМИ.
Карин отмечает, что Россия бросила на Донбасс около 11 тысяч военных,танки, БМП, ракетные системы залпового огня, артиллерию и другую технику, количество которой исчисляется сотнями и тысячами единиц, только по причине панической боязни ВСУ.
По его словам, задача Кремля – заморозить конфликт и попытаться, тем самым, взять Украину под контроль и удержать, тем самым, ОРДЛО. Впрочем, в Москве больше всего боятся, что армия Украины пойдет в наступление и уничтожит гибридные российско-террористические войска, освободив Донбасс.
Теги: Донбасс, Путин, Российская Федерация, ДНР, ЛНР, АТО, ВСУ, военная техника
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