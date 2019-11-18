Россия передала Украине захваченные корабли

18.11.2019 13:00

Россия вернула Украине захваченные вблизи Керченского пролива военные корабли. "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" утром 18 ноября передали в открытом Черном море, сообщает Телеканал новостей «24».

Теперь артиллерийские катера ВМС Украины направляются в Одессу в сопровождении буксиров "Титан", "Гайдамаки" и поисково-спасательного корабля "Сапфир".

О точном состоянии освобожденных кораблей пока информации нет – они пробыли в российском плену почти год.