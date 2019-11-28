Последние новости раздела
- В мире рекордно подорожало кофе16:00
- Папа Римский пересел на Дачию14:00
- Украина подписала безвиз с Маршалловыми островами08:45
- Власти Нью-Йорка запретили электронные сигареты12:00
- Зеленскому в Эстонии подарили велосипед15:00
- Опубликовано видео "ограбления века" в Дрездене (ВИДЕО)12:45
- В Тбилиси продолжаются столкновения демонстрантов с полицией09:00
- В Финляндии из-за забастовки отменили 250 авиарейсов18:44
- МТС продала "Vodafone Украина" азербайджанской Bakcell11:00
- В Испании увидели "руку Кремля" в событиях в Каталонии09:30
В мире рекордно подорожало кофе
28.11.2019 16:00
Цены на кофе по всему миру повысились из-за информации о низком урожае в Гондурасе, который знаменит своим экспортом арабики, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Forbes.
По сведениям аналитиков, подорожание составило более 23%. Фунт кофе в октябре стоил 0,93 доллара США. В ноябре уровень достиг уже 1,15 доллара. Кроме того, зафиксировано сокращение запасов в мире, которые отслеживают представители товарных бирж.
Гондурас в современном мире — третий по значению экспортер кофе в мире. В целом страна отправляет за рубеж до 10% планетарного объема. Отмечается, что урожай именно в этой стране имеет большее влияние на рыночные данные.
Теги: Гондурас, кофе, подорожание
- Ситуация на КПВВ Донбасса 28 ноября15:00
- Опубликован новый порядок пересечения линии разграничения на Донбассе09:45
- Ситуация на КПВВ Донбасса 27 ноября12:30
- ОБСЕ подтвердила завершение процесса разведения сил возле Золотого10:30
- В ВР внесен законопроект о пенсиях жителям ОРДЛО09:00
- Старшеклассникам ОРДЛО предлагают оплатить подготовку к поступлению в ВУЗы Украины16:30
- Ситуация на КПВВ Донбасса 26 ноября13:15
- В Макеевке совершено вооруженное нападение на АЗС11:30
- В Vodafone-Украина сообщили о планах своей работы в ОРДЛО08:30
- КПВВ на Донбассе переходят на зимний режим работы14:00
- В мире рекордно подорожало кофе16:00
- Ситуация на КПВВ Донбасса 28 ноября15:00
- Папа Римский пересел на Дачию14:00
- Эксперты назвали главных претендентов на Оскар-202013:15
- Литва построила на Прикарпатье солнечную электростанцию12:45
- Сегодня газета «Пенсионный курьер» проведет горячую линию для пенсионеров12:15
- Рейтинг Зеленского упал на 20%11:45
- В Нидерландах создали "солнечный" электромобиль за 5700 евро10:45
- В Украине вступил в силу закон о незаконном обогащении10:15
- Опубликован новый порядок пересечения линии разграничения на Донбассе09:45
- Полный вперед: ортопедическая обувь для здорового шага14:30
- Работы в саду в ноябре: мульчирование, перекопка, защита, укрытие19:30
- Витамин D: когда он необходим11:30
- Советы диетолога. Каким должен быть идеальный завтрак07:48
- Ученые нашли новый способ борьбы с никотиновой зависимостью21:25
- Почему нельзя венчаться в субботу21:02
- Суеверия и приметы: какие цветы нельзя дарить ни в коем случае19:40
- 15 лучших новогодних суеверий: могут принести удачу в 2020 году15:05
- Ужин отдай врагу. Ученые доказали важность времени приемов пищи 14:34
- В 2020 году "Доступные лекарства" станут еще более доступными11:49
- В Макеевке совершено вооруженное нападение на АЗС
- В Vodafone-Украина сообщили о планах своей работы в ОРДЛО
- В ВР внесен законопроект о пенсиях жителям ОРДЛО
- КПВВ на Донбассе переходят на зимний режим работы
- "Народный мэр" Горловки оказался "украинским Штирлицем" (ВИДЕО)
- Опубликован новый порядок пересечения линии разграничения на Донбассе
- Старшеклассникам ОРДЛО предлагают оплатить подготовку к поступлению в ВУЗы Украины
- Ситуация на блокпостах в районе прведения ООС 25 ноября
- Ситуация на КПВВ Донбасса 26 ноября
- МТС продала "Vodafone Украина" азербайджанской Bakcell