В мире рекордно подорожало кофе

28.11.2019 16:00

Цены на кофе по всему миру повысились из-за информации о низком урожае в Гондурасе, который знаменит своим экспортом арабики, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Forbes.

По сведениям аналитиков, подорожание составило более 23%. Фунт кофе в октябре стоил 0,93 доллара США. В ноябре уровень достиг уже 1,15 доллара. Кроме того, зафиксировано сокращение запасов в мире, которые отслеживают представители товарных бирж.

Гондурас в современном мире — третий по значению экспортер кофе в мире. В целом страна отправляет за рубеж до 10% планетарного объема. Отмечается, что урожай именно в этой стране имеет большее влияние на рыночные данные.